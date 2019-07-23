أبوعلي: عدم التوافق مع “المحامين” لا يعني استثناءهم من “الفوترة”

هبة العيساوي

عمان– قال مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبوعلي، إن عدم التوافق مع نقابة المحامين لا يعني أن نظام الفوترة لن يطبق عليهم.

وأشار أبوعلي، في مؤتمر صحفي عقد يوم أمس، أن الدائرة توافقت مع جميع النقابات حول تطبيق نظام الفوترة الإلكتروني التابع لقانون ضريبة الدخل، باستثناء نقابة المحامين التي مايزال الحوار معها مستمرا.

وأضاف أبو علي أن النظام لا يتضمن عقوبات، وإنما هو تنظيمي للحد من التهرب الضريبي.

وردا على ما قاله نقيب المحامين بأن النظام غير دستوري، قال أبوعلي إن المادة رقم 59 من الدستور تنص أن المحكمة الدستورية تختص بدستورية القوانين والأنظمة.

وبين أبوعلي أن جميع الاتفاقات والتفاهمات جاءت وفقا لأحكام نظام تنظيم شؤون الفوترة والتعليمات الصادرة بموجبه، وهذا ما يثبت جودة هذا النظام وتلبية لمتطلبات كافة القطاعات المشمولة بأحكامه.

وبين ابوعلي أن الدائرة توافقت مع جميع القطاعات والنقابات على تطبيق نظام الفوترة وكان اخر هذه التوافقات تمت مع نقابة الاطباء واطباء الاسنان حيث تم وضع الاليات مع كافة النقابات والجمعيات باستثناء نقابة المحامين.

وأكد أن المرحلة الأولى من النظام هي مرحلة التوعية والتثقيف ولن يطبق حتى نتأكد من أن القطاع جاهز وليس هناك أي استفسار حول النظام، مشيرا إلى أنه لا يستطيع تحديد مدة المرحلة الأولى كونها ستختلف من قطاع لآخر.

واشار ابو علي الى ان النظام صدر وفقا للفقرة (و) من المادة 23 من قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018 الذي اوجب على كل شخص اصدار فاتورة اصولية مقابل بيع اي سلعة او تقديم اي خدمة في المملكة وجاء النظام لتحديد الاجراءات والاليات التنفيذية لتنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها من حيث اركان الفاتورة ومدة الاحتفاظ بها واليات التطبيق.

يذكر ان كافة الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية كانت توافقت جميعها خلال التحضيرات واللقاءات التي تمت لمناقشة مسودة قانون ضريبة الدخل على المطالبة بأن يكون هناك نظام فوترة وطني كما توافقت على المطالبة ايضا بضرورة العمل على محاربة التهرب الضريبي.



وجاءت كافة التفاهمات التي تمت مع جميع القطاعات لتحديد الاليات والاجراءات المناسبة لتنفيذ احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه بما يتوافق مع طبيعة تلك القطاعات علما بانه لم يتم استثناء اي قطاع من تلك القطاعات.

إلى ذلك بين ابوعلي ان النظام لا ينص على فرض اي رسوم او ضرائب او عقوبات على الملزم بإصدار الفاتورة كون ان العقوبات والضرائب لا تفرض الا بقانون وقدا جاء النظام لينظم شؤون مشروع الفوترة الوطني وسيتم تطبيقه على كافة القطاعات دون استثناء.

واوضح ان الدائرة عملت على 3 محاور رئيسة خلال الفترة الماضية تمثلت في اللقاءات والحوارات المباشرة مع كافة القطاعات والفعاليات الاقتصادية والخدمية ومؤسسات المجتمع المدني للتسهيل والمساعدة عليهم في تطبيق نظام الفوترة.

بالإضافة الى استحداث نظام فوترة مبرمج تم نشره على موقع الدائرة الالكتروني لمساعدة العاملين في القطاعات الخدمية والمهنية في تطبيق نظام الفوترة واصدار فاتورة بكل سهولة ويسر وتمكينهم من حصر ايراداتهم ونفقاتهم السنوية دون عناء.

وبحسب أبوعلي، فإن تطبیق نظام الفوترة لن یرتب أي تكالیف أو أعباء مادیة على الفئات الملزمة بإصدار الفاتورة حسب النظام خاصة وأن المكلفین المسجلین بالضریبة العامة على المبیعات یقومون حالیا بإصدار الفواتیر حسب القانون.

والمكلفین الملتزمین بإصدار الفواتیر حالیا سواء من التجار أو الصناعیین أو مؤدي الخدمات علیهم التأكد من أن الفواتیر التي یقومون بإصدارها حالیا تتوافق مع أركان ومحتویات الفاتورة حسب نص المادة 5 من النظام.

وكل فاتورة نقدیة یتم اصدارها من المكلف الملزم یجب ان تتضمن اسم البائع أو مقدم الخدمة كاملا وعنوانه والرقم الضریبي اذا كان مسجلا في ضریبة المبیعات والرقم الوطني اذا كان غیر مسجل والرقم المتسلسل للفاتورة وتاریخ تنظیم واصدار الفاتورة وبیان نوع السلعة او الخدمة المباعة وكمیتها وقیمتها والقیمة الاجمالیة للفاتورة.

واستثنى النظام فئات من إصدار أو تحریر الفاتورة مثل البقالات ومن في حكمها مثل مكتبات القرطاسیة والمخابز الصغیرة، ممن تقل مبیعاتهم عن 75 ألف دینار سنویاً والحرفیین الذین تقل ایراداتهم السنویة عن 30 ألف دینار.

وعملت الدائرة على توفير وحدة للدعم الفني لكافة القطاعات حيث تم استحداث وحدة للفوترة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لمساعدة كافة القطاعات والجهات التي تحتاج للمساعدة والدعم الفني في تطبيق نظام الفوترة الوطني.