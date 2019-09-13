أبوغوش ينسحب من الجائزة الكبرى للتايكواندو بسبب الإصابة

خالد المنيزل

عمان – أنسحب لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو أحمد أبو غوش اليوم الجمعة، من الجولة الثانية من بطولة الجائزة الكبرى للتايكواندو والمصنفة من عيار 4 نجوم، ، والتي تقام في مدينة تشيبا اليابانية، قبل ان يخوض المباراة الثانية بسبب الإصابة،في عضلة الفخذ في قدمه اليسرى، وكان أحمد أبو غوش المصنف الرابع على العالم قد فاز في مباراته الأولى على الفرنسي ديلان تشيلاموتو المصنف رقم 34 على العالم في دور الـ 32 بنتيجة 13-9، وتقدم أبو غوش في الجولة الأولى 7-1، وظهر أبو غوش يتألم في الجولة الثانية من المباراة بعد ان عجز عن تسجيل اي نقطة.

وكان أبو غوش قد أقام معسكرا خارجيا في كوريا الجنوبية لمدة اسبوعين استعدادا للبطولة.

ويظهر غدا السبت كل من جوليانا الصادق بوزن تحت 67 كغم، حيث ستواجه في المباراة الأولى الألمانية فينيسا كورندل المصنفة 24 عالميا، بينما يلعب أنس الصادق بوزن فوق 80 كغم مباراته الأولى امام البريطاني محمد شو المصنف 3 عالميا.

ويمثل منتخب التايكواندو في هذه الجولة أربعة لاعبين للمرة الأولى في تاريخ البطولة هم : أحمد أبو غوش (وزن تحت 68 كغم، وجوليانا الصادق وزن تحت 67 كغم، صالح الشرباتي وزن تحت 80 كغم، أنس الصادق وزن فوق 80 كغم، حيث يشارك في هذه البطولة أفضل 32 لاعباً مصنفاً على مستوى العالم في كل وزن.

يذكر ان أحمد أبو غوش” نال ميداليتين ذهبية وبرونزية في عام 2017، ويعود أبو غوش من جديد لبطولة الجائزة الكبرى لهذا العام بعد غيابه عن الجولة الافتتاحية والتي أقيمت في مدينة روما الإيطالية .

وتتكون بطولة الجائزة الكبرى للعام الحالي من أربع جولات تقام في كل من : روما الإيطالية وتشيبا اليابانية وصوفيا البلغارية وموسكو الروسية.

وكانت بطولة الجائزة الكبرى قد انطلقت للمرة الأولى عام 2013 ، وسبق للأردن الحصول على 4 ميداليات ملونة في تاريخ مشاركاته في البطولة من خلال اللاعبين ، أحمد أبو غوش ذهبية وبرونزية، صالح الشرباتي فضية، جوليانا الصادق برونزية.