أبوقديس: لا إعلان لنتائج الموازي إلا بعد صدور القبول الموحد

عمان – الغد – أعلنت اليوم الأحد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبوقديس وحرصاً على مصلحة الطلبة أصدر تعميماً لجميع الجامعات الأردنية الرسمية بضرورة الالتزام بعدم إعلان قوائم الطلبة الأردنيين المرشحين للقبول في البرنامج الموازي في الجامعات الرسمية إلا بعد إعلان قائمة القبول الموحد للعام الجامعي 2021 / 2022 حيث سيتسبب ذلك بإرباك كبير للطلبة، إضافةً إلى تجنب الإشكالات المالية التي يمكن أن تحدث مع بعض أولياء أمور الطلبة عند تسجيل أبنائهم ودفع رسوم تخصصات البرنامج الموازي ومن ثم انسحابهم من هذا البرنامج بعد إعلان قائمة القبول الموحد.

كما عمم الوزير أبوقديس على الجامعات الرسمية مطالباً إياها بالسماح للطلبة الأردنيين المقيمين خارج المملكة أوالحاصلين على شهادات الثانوية العامة الأجنبية الذين لم يستكملوا متطلبات الحصول على شهادة المعادلة الصادرة من وزارة التربية والتعليم الأردنية بتقديم طلبات التحاق في البرنامج الموازي في الجامعات الرسمية وعدم حرمانهم من فرصة المنافسة مع ضرورة منحهم مزيداً من الوقت لتحميل الوثائق المطلوبة إلى ما بعد إعلان نتائج القبول الموحد، وذلك مراعاةً للظروف التي مروا بها خاصةً وأن إعلان نتائج الترشيح في البرنامج الموازي ستكون بعد إعلان نتائج القبول الموحد.