أبو البصل: إجراءات الحج العام المقبل ستتغير كليا

أحمد الرواشدة

مكة المكرمة- قال وزير الاوقاف والمقدسات الاسلامية الدكتور عبد الناصر ابو البصل ان اجراءات الحج العام المقبل ستتغير كليا بعد دراسة الموسم الماضي والحالي.

وبين ابو البصل في حديث اعلامي ان سيتم الانتهاء من الترتيب للحج العام المقبل واعلان كامل الاجراءات الخاصة به قبل شهر رمضان المبارك، مؤكدا ان جميع الحجاج الاردنيين في مكة المكرمة متابعين من قبل كوادر الوزارة لتلقي ملاحظاتهم واي طارئ لا سمح الله .

وكان وزير الاوقاف قد قام بزيارة تفقدية مفاجئة على مساكن الحجاج الاردنيين في منطقة العزيزية للاطمئنان على جنيع الخدمات التي تقدم لهم من مواصلات والمأكل والمشرب والخدمات الطبية.

وأضاف أن هناك تقدما واضحا في خدمات نقل الحجاج ،حيث تم ادخال نظام التتبع الالكتروني للحافلات الناقله للحجاج ، التي تتيح للمسؤولين في الوزارة متابعة حركة تنقل الحجاج عبر خريطة الكترونية ومتابعة حركة تنقلهم على شبكة الطرق وداخل مدن الحج لاتخاذ ما يلزم من اجراءات في اسرع وقت ممكن عند حدوث اي طارىء .

و أكد أبو البصل ان بعثة الحج الأردنية تتابع جميع الملاحظات التي ترد إليها سواء من خلال كوادر البعثة بالميدان أو تطبيق الواتس اب والخط الساخن مما يسهل على الحاج التواصل مع كوادر الأوقاف. وفيما يتعلق بأوضاع الحجاج.

واشار ابو البصل ان كوادر الوزراة حاليا تواصل جهودها وتحضيرها لتفويج الحجاج الاردنيين وعرب 48 الى منى تهدف الى التخفيف عليهم بالمشقة والتكلفة المالية اثناء نقلهم من عرفات إلى مزدلفة ثم الى مكة لأداء طواف الافاضة وعودتهم للفنادق التي يقيمون بها.