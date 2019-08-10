أبو البصل: جميع الحجاج الأردنيين بصحة جيدة

أحمد الرواشدة

مكة المكرمة- اكد وزير الاوقاف والمقدسات الاسلامية الدكتور عبدالناصر ابو البصل ان جميع الحجاج الاردنيين تم تفويجهم على صعيد جبل عرفات منذ مساء الامس ويتمتعون بصحة جيدة.

وبين ابو البصل خلال جولة تفقدية على مخيمات الحجاج الاردنيين في جبل عرفات ان اوضاع الحجاج الاردنيين مطمئنة ولم تسجل اي حالة اصابة بضربة شمس او غيرها من الامور التي ترافق عادة وقوف الحجاج على جبل عرفات.

واضاف ابوالبصل انه لمس رضا عاما عن الخدمات المقدمة من وزارة الاوقاف، وانه اوعز لكادر الوزارة بمتابعة اي قضية او اشكالية تواجه الحجاج والعمل على حلها بالسرعة الممكنة.

وفيما يتعلق بالحجاج الاردنيبن الفرادى فإن الوزارة تتابع الخدمات المقدمة لهم لضمان حصولهم على جميع الخدمات الموجودة في عقودهم مع الشركات التي قاموا بالتعاقد معها وستقوم الوزارة بمحاسبة هذه الشركات في حالة تقصيرها بهذه الخدمات.