أبو البصل يتفقد بعثات الحج الأردنية في مكة

أحمد الرواشدة

مكة المكرمة– تفقد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رئيس بعثات الحج الاردنية للديار المقدسة الدكتور عبدالناصر ابو البصل بعثات الحج التابعة للقوات المسلحة الاردنية-الجيش العربي ومديرية الامن العام وبعثة حج الديوان الملكي لاسر الشهداء من الاجهزة الامنية.

واطمأن أبو البصل خلال الجولة التي رافقه فيها مدير عام صندوق الحج والعمرة مجدي البطوش و أعضاء البعثة الاعلامية والصحفية المرافقة للحجاج الاردنيين، على أوضاع الحجاج أعضاء البعثة.

وثمن الحجاج مكرمة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للعاملين والمتقاعدين وذوي الشهداء لتمكينهم من أداء فريضة الحج بشكل سنوي.

وأكدوا أن تسيير رحلة الحج سنويا لمنتسبي القوات المسلحة والاجهزة الأمنية يسهم في رفع الروح المعنوية وبما ينعكس على الأداء والخدمة المقدمة الوطن والمواطنين.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني في مقدمة مودعي البعثة التي انطلقت من عمان إلى الديار المقدسة قبل أيام.