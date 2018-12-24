أبو البصل يحذر إسرائيل

عمان- الغد- حذر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور عبد الناصر أبو البصل من الانتهاكات المتواصلة في الحرم القدسي الشريف.

وأشار في تصريح صحافي اليوم الاثنين، إلى تكرار اقتحام الحرم من قبل مجموعات من المتطرفين والمستوطنين وخاصة لمنطقة باب الرحمة ومقبرة الرحمة الإسلامية الوقفية على الجانب الشرقي من سور المسجد الأقصى المبارك وقيامهم بأداء طقوس دينية تلمودية هناك، ورفض سلطات الاحتلال فتح باب الرحمة أمام المصلين المسلمين”.

وأضاف أنّ الأمر “يثير القلق في ضوء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة أيضاً غربي وجنوبي المسجد الأقصى المبارك في ساحة البراق ومنطقة القصور الأموية الوقفيتين، وتشجيع نشاط المنظمات اليمينية المتطرفة في المنطقتين، كما يشكل استفزازاً لمشاعر المسلمين جميعاً لما يمثله من اعتداء آثم على المقدسات”.

وحمّل أبو البصل إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال كامل المسؤولية عن سلامة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وموظفيه وحراسه والمصلين فيه، وطالب بوقف جميع هذه الإنتهاكات فوراً.