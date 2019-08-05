أبو البصل يوعز بمساعدة “المعلمين” في النفرة إلى عرفات



احمد الرواشدة

مكة المكرمة – أكد وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور عبد الناصر ابوالبصل استعداد الوزارة لمساعدة بعثة نقابة المعلمين الاردنين في عملية أداء مناسك الحج وخصوصا فيما يتعلق بعملية نقلهم الى منى وجبل عرفة.

جاء ذلك خلال لقاء ابوالبصل بوفد من نقابة المعلمين الاردنيين برئاسة ابراهيم عساف رئيس البعثة الثامنة لنقابة المعلمين بحضور امين عام وزارة الاوقاف رئيس البعثة الادارية المهندس عبدالله العبادي ومدير شؤون الحج في الوزارة يوسف الشبلي، في مقر البعثة الأردنية في مكة المكرمة، حيث بين الوزير حرص بعثة الوزارة على مساعدة جميع الحجاج الأردنيين بما فيهم الحجاج الفرادى، الذين تعرض عدد منهم اليوم لمشكلة اعاقت دخولهم الى مكة المكرمة، حيث تم مخاطبة وزارة الحج السعودية للسماح لهم بمواصلة المسير الى مكة لاستكمال شعائر لتمكينهم ا اداء مناسك الحج، مشيرا الى ان عدد الحجاج الفرادى قد يصل الى الالاف، وان الوزارة ستقوم بمساعدتهم قدر الامكان في كافة القضايا التي تواجههم.

وفيما يتعلق بنقابة المعلمين الأردنين اوعز ابوالبصل بمساعدة بعثة النقابة للحج في عملية نقل افرادها الى منى وجبل عرفة بسبب عدم توفر حافلات كافية لنقلهم، كما اوعز وزير الاوقاف بتوفير مرشد من الوزارة لبعثة النقابة، وحث ابوالبصل النقابة على ان تكون بعثتهم للحج في الاعوام القادمة ضمن بعثات المسار العام التي تشرف عليها وزارة الاوقاف.

واوضح ابوالبصل ان وزارة الاوقاف لن تغامر بعدم وصول الحجاج الى عرفة وتحقيق المبيت في منى، من خلال تنفيذ خطة التفوبج التي اعدتها وزارة الاوقاف للحفاظ على اداء مناسك الحج بسهولة ويسر والحفاظ على سلامتهم.

ونقل رئيس بعثة نقابة المعلمين تحيات نقيب المعلمين الأردنيين محمد الحجايا الى وزير الاوقاف مشيدا بجهود الوزارة التي تبذلها خلال مواسم الحج ولا سيما حج هذا العام.