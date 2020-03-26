أبو السعود: إجراءات الحكومة جادة لتأمين المواطن بكافة احتياجاته

عمان- الغد- اكد وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود خلال جولة له في محافظتي الكرك والطفيلة يرافقه عدد من المسؤولين ان توجيهات جلالة الملك للحكومة بكافة مؤسساتها تؤكد على متابعة كافة الإجراءات الهادفة للحفاظ على صحة واحتياجات الاخوة المواطنين عن كثب في جميع مناطق المملكة مبينا ان اجهزة الدولة تعمل بكل امكانياتها لايجاد حلول عاجلة لمعالجة اية الاختلالات ان وجدت بالتنسيق مع الحكام الاداريين والمحافظين من خلال عدد من الاجراءات الحازمة والسريعة والرقابية والتفتيشية مشيرا الى ان عمليات التزويد المائي في كافة مناطق المملكة تسير بشكل جيد وفق برامج الدور المعلنة مسبقا وضمان وصول المياه للمواطنين بكفاءة وعدالة .

وزاد الوزير خلال اجتماعه في دار محافظة الكرك مع محافظ الكرك د. جمال الفايز بحضور نائب المحافظة د. هاني الشورة مدير شرطة محافظة الكرك العقيد خير الله العبداللات ومساعد رئيس بلدية الكرك بسام الجعافرة ومدير مياه محافظة الكرك م. صدام الحروب وعدد من المسؤولين في دار المحافظة ان الحكومة واجهزتها التنفيذية ستراقب عن كثب التزام الجميع بالتعليمات الصادرة عن مركز ادارة الازمة من خلال الجولات الميدانية واللقاء بممثلي المناطق للتاكد من سير الامور وايجاد الحلول الفاعلة والتسهيل على المواطنين وكذلك توفير كافة الامكانيات لدور المحافظة والمحافظين واسنادها لضمان مصلحة الجميع .

وابدى ارتياحه خلال جولة له على عدد من مناطق الكرك والطفيلة للتعاون البناء من قبل الغالبية العظمى من المواطنين والتجار واصحاب المخابز ومحلات الخضار وتفهمهم مثل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والاردن جزء منه والاستجابة للتعليمات الحكومية.

محافظ الكرك د . جمال الفايز ثمن الجهود الحكومية والتزام الاخوة المواطنين واعرب عن تقديره لتعاون طواقم وكوادر وزارة المياه والري وتفهمها لتحديات المياه والصرف الصحي في المحافظة والاستجابة السريعة من قبلهم لتامين المواطنين بالمياه.

وفي محافظة الطفيلة استمع الوزير خلال اجتماعه مع المحافظ محمد الرفايعة بحضور نائب المحافظ حسن الشاويش ومساعد المحافظ د. محمد الشبلي ومدير شرطة الطفيلة العقيد فخري القطارنة ورئيس غرفة تجارة الطفيلة عودة الله القطيطات ومتصرف لواء بصيرا غالب السليمات الى سير العمليات الحكومية والاليات لرفد الاسواق بالاحتياجات مبينا ان استجابة الاهالي والمواطنين في محافظتي الكرك والطفيلة تبعث على الارتياح منوها الى ان يجري باستمرار مراجعة اليات التطبيق لتطويرها اولا باول وضمان تدفق المواد والسلع الى الاسواق في الوقت المطلوب.

واكد محافظ الطفيلة ان الامور تسير على خير مايرام وهناك تعاون من قبل الجميع بالرغم من الحاجة لبعض الكميات الاضافية من الخضار فيما اشاد رئيس غرفة التجارة بالجهود المثمرة للاجهزة الحكومية والرسمية.