أبو السعود: بدء تطبيق نظام سكادا لمراقبة مصادر المياه

عمان- الغد– أعلن وزير المياه الري المهندس رائد أبو السعود بدء تطبيق المشروع الوطني لمراقبة كافة مصادر المياه في المملكة بحضور أمين عام وزارة المياه والري م. علي صبح وأمين عام سلطة وادي الاردن المهندس علي الكوز ونائب امين عام سلطة المياه فراس العزام والرئيس التنفيذي لشركة مياه الاردن – مياهنا المهندس غازي خليل ومنسق المشروع لدى الوكالة الامريكية المهندس لويس قاقيش ومدير مشروع مبادرة لرفع كفاءة قطاع المياه (WMI) الممول من الوكالة الامريكية للتنمية USAID وعدد من كبار مسؤولي قطاع المياه بهدف مركز مراقبة وتحكم انظمة ومصادر التزويد المائي الرئيسية والفرعية في جميع شركات المياه وادارات المياه وسلطة وادي الاردن من خلال انظمة التحكم الالي في المراقبة والتشغيل عن بعد .

وبين المهندس رائد ابو السعود ان بدء تطبيق هذا المشروع الهام والذي بدأ قطاع المياه في تنفيذه منذ عدة سنوات يعد واحدا من الانجازات المتميزة لقطاع المياه حيث يهدف الى رفع مستوى الاداء وتحسين عمليات التشغيل والصيانة والتحكم بكافة المصادر المائية عن بعد مؤكدا على ان جهود الوزارة تعمل لضمان ديمومة كافة المصادر وفق احدث التقنيات المائية العالمية الحديثة جنبا الى جنب مع خفض الفاقد وسرعة الاستجابة لاية اعطال وبالتالي تحسين مستوى الخدمة المقدم للمواطنين في جميع مناطق المملكة مع توحيد كافة الانظمة العاملة في القطاع وبناء نظام معلومات متكامل .

واوضح الوزير ان بدء تطبيق البرنامج وربطه مع المراكز الرئيسية للمراقبة والتشغيل يهدف الى توفير نظام مراقبة الكتروني وتحكم ألي لكل المصادر والمرافق المائية من خلال تحكم مركزي لمراقبة للمصادر وتوفير البيانات لمتخذ القرار من مراكز التحكم الفرعية في المحافظات وتوفيرها اولا بأول الى مركز الوزارة اضافة الى التحكم في تشغيل مصادر المياه والمحطات والابار والخطوط الناقلة لضمان انسيابية التزويد حسب احتياجات المناطق مع ضمان اعادة تقييم مستوى الاداء وتحسين مستواها لمزودي الخدمة في المدن والمحافظات والضمان الامن والمستدام لعمليات الادارة المائية .

مؤكدا ان النظام الجديد سيوفر نظام انذار مبكر وسريع مربط على المركز الرئيسي المربوط لما للمياه من اهمية كبيرة وهامة وتوفير معلومات فنية دقيقة معربا عن امتنان قطاع المياه للدعم المتواصل من قبل الوكالة الامريكية للتنمية USAID والقائمين على مشروع مبادرة لرفع كفاءة قطاع المياه لكافة المرافق المائية .

من ناحيته اوضح مدير الفريق الفني لمشاريع WMI م. صدام خليفات ان البرنامج الجديد سيمكن شركات المياه وسلطة وادي الاردن من اتخاذ القرارات المناسبة وبسرعة مع ضمان الامان لمصادر المياه المختلفة مع تطوير نظام معلومات متكامل لكافة المصادر المائية وبناء نظام رئيسي يتم ربطه مع المركز الرئيسي للوزارة وتحقيق سرعة الاستجابة في معالجة الكسور والاعطال .

كذلك سيوفر نظام متكامل لنظم المعلومات الجغرافية وتطبيقات ادارة المياه والكشف عن التسرب وادارة الضغوط واصلاحات الشبكات والخطوط الناقلة وتوحيد جميع انظمة التشغيل والصيانة في قطاع المياه .