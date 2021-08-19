أبو السعود وناغوج يمثلان الأردن في بطولتي كأس التحدي للجمباز

خالد العميري

عمان – يرأس المهندس صالح الغويري نائب رئيس اتحاد الجمباز والناطق الرسمي، وفد المنتخب الوطني للجمباز، الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس التحدي بمدينة “كوبر” في سلوفينيا، خلال الفترة من 30 آب (أغسطس) الحالي إلى 7 أيلول (سبتمبر) المقبل.

ويضم وفد المنتخب الوطني اللاعبين أحمد

أبو السعود وسليم ناغوج والمدرب الأرمني جورجن والحكم الدولي محمد الأخضر والمعالجة هلا المحارمة، على أن يشارك نفس اللاعبين في بطولة كأس التحدي بمدينة “ماردين” في تركيا خلال الفترة من 8 إلى 19 أيلول (سبتمبر) المقبل، في الوفد الذي يرأسه وليد الأسكر ويضم الحكم الدولي منير صقر إلى جانب المدرب جورجن والمعالجة هلا المحارمة.

كما قام اتحاد الجمباز، في التبرع بأجهزة جمباز إلى كلية التربية الرياضية في الجامعة الأردنية، بتوجيهات مباشرة من سمو الأميرة رحمة بنت الحسن، في إطار حرص اتحاد اللعبة على توسيع القاعدة والاهتمام بحواضن اللعبة، في الوقت الذي تم فيه التنسيب باسم المدربة ريتا عبدالله إلى اللجنة الأولمبية للمشاركة في البرنامج الدولي لإثراء المدربين 2022.

وسيشارك اتحاد الجمباز في اجتماعات الاتحاد الآسيوي المقرر عقدها في أوزبكستان بشهر تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، على أن يشارك في اجتماعات الاتحاد الدولي المقرر عقدها بتركيا في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، تليها المشاركة في دورة الأكاديمية الدولية للجمباز – المستوى الثاني “جمباز فني” في أوزبكستان، ثم المشاركة في دورة الأكاديمية الدولية للجمباز – المستوى الأول “باركور” في قطر، خلال الشهر ذاته.

إلى ذلك، زارت لاعبة الجمباز الإيقاعي سارة الصباح وعائلتها، صالة الأميرة رحمة في مدينة الحسين للشباب بحضور المهندس صالح الغويري نائب رئيس اتحاد الجمباز، سمو الأميرة رحمة بنت الحسن، للوقوف على جاهزية الصالة، خاصة وأن اللاعبة التي سبق لها تمثيل الأردن في البطولة العربية العام 2019، تسعى للاستقرار في الأردن، ويتطلع الاتحاد لمنحها دورا في تأسيس فريق الجمباز الإيقاعي خلال الفترة المقبلة.