أبو السعود يبحث عن الإنجاز في دورة التضامن الإسلامي

عمان-الغد- يشارك لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، في النسخة الخامسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي والتي تستضيفها مدينة قونية التركية خلال الفترة من 9 إلى 18 آب (أغسطس)المقبل.

ويتطلع أحمد أبو السعود إلى مواصلة إنجازاته المتميزة على جهاز حصان المقابض والتي حققها مؤخراً على مختلف الأصعدة.

وكان “أبو السعود” قد توج الشهر الماضي بذهبية جهاز حصان المقابض في بطولة آسيا والتي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة ليحتفظ بلقبه للنسخة الثانية على التوالي.

ويواصل “أبو السعود” استعداداته من أجل المشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي والتي يسعى من خلالها إلى الصعود إلى منصة التتويج في أول مشاركة للجمباز الأردنية بهذه الدورة.

وأشار مدرب المنتخب الوطني للجمباز، جورجن سيركانيا في تصريح للجنة الأولمبية الأردنية، إلى سعي “أبو السعود” الجاد للوصول إلى مدينة قونية التركية بأعلى مستوى من الجاهزية بحثاً عن تحقيق الإنجاز.

وأضاف سيركانيان “هناك تطور هائل في مستوى أحمد أبو السعود في الفترة الأخيرة، وحقق العديد من الإنجازات وكان آخرها الاحتفاظ بذهبية بطولة آسيا، سيكون من بين أبرز المرشحين للمنافسة على الميداليات في دورة ألعاب التضامن الإسلامي”.