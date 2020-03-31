أبو السعود يتابع اجراءات قطاع المياه في جرش وعجلون ‬

عمان- الغد- ‪تابع وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود واقع التزويد المائي في محافظتي جرش و عجلون يرافقه امين عام الوزارة م. علي صبح امين عام سلطة وادي الاردن بالوكالة ونائب امين عام سلطة المياه فراس العزام ومساعد امين عام سلطة وادي الاردن للسدود م. هشام الحيصة والمساعد للاعلام عمر سلامة و مدير عام شركة مياه اليرموك م. منتصر المومني مؤكدا ان الحكومة تتابع عن كثب تنفيذ توجيهات جلالة الملك بخدمة المواطن في ظل ازمة كورونا وتامينه بالاحتياجات الاساسية .‬

‪واضاف ان الوزارة تسعى لرفع كفاءة الاداء واحداث نقلة نوعية و تحسين خدمات المياه والصرف الصحي المقدمه للمواطنين و تامين احتياجات المياه في جميع مناطق الشمال . ‬

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وجال الوزير والوفد المرافق على عدد من المرافق ومحطات الضخ والتزويد الرئيسية واستمع من مدير عام اليرموك الى شرح موسع عن سير الاعمال في محافظتي جرش وعجلون خلال تفقده محطة مياه مشتل فيصل التي توفر نحو (٤٥٠) م٣/ساعة لمحافظة جرش .

وبين المهندس المومني ان ادارات مياه الشمال تقوم بتامين ارتفاع الطلب على مياه الشرب في جميع المناطق لضمان حصول الجميع على احتياجاتهم وبشكل معقول وفق برامج الدور المعلنة .

‪كما تفقد الوزير سد كفرنجة وجال على مرافق السد بحضور العاملين فيه الذي بلغ تخزينه ١٠٠ ٪؜ من طاقته الكلية البالغة (7,8) مليون م٣موضحا ان السد يخزن كامل طاقته لاول مرة مشيدا بالخطط التي انتهجتها وزارة المياه والري بكافة قطاعاتها والحصاد المائي استطاعت وبحمد الله من مواجهة كل الضغوطات التي يواجهها القطاع وحققت تحسنا ملحوظا في التزويد المائي وتوفير المياه لغايات الاستخدام المنزلي وستستمر بالتوسع في مشاريع الحصاد لزيادة قدرتها التخزينية