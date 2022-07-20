“أبو السعود” يتطلع لمواصلة إنجازاته خلال مشاركته بدورة ألعاب التضامن الإسلامي

عمان – الغد – يشارك لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، في النسخة الخامسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي والتي تستضيفها مدينة قونية التركية خلال الفترة من 9 إلى 18 آب (أغسطس) المقبل.

ويتطلع أحمد أبو السعود إلى مواصلة انجازاته المتميزة على جهاز حصان المقابض والتي حققها مؤخراً على العديد من الصُعد.

وكان “أبو السعود” قد توج الشهر الماضي بذهبية جهاز حصان المقابض في بطولة آسيا والتي أُقيمت في العاصمة القطرية الدوحة ليحتفظ بلقبه للنسخة الثانية على التوالي.

هذا ويواصل “أبو السعود” استعداداته من أجل المشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي والتي يسعى من خلالها للصعود إلى منصة التتويج في أول مشاركة للجمباز الأردنية بهذه الدورة.

وأشار مدرب المنتخب الوطني للجمباز، جورجن سيركانيان، إلى سعي “أبو السعود” الجاد للوصول إلى مدينة قونية التركية بأعلى مستوى من الجاهزية بحثاً عن تحقيق الإنجاز.

وأضاف سيركانيان “هناك تطور هائل لمستوى أحمد أبو السعود في الفترة الأخيرة، وحقق العديد من الإنجازات وكان اخرها الاحتفاظ بذهبية بطولة آسيا، سيكون من بين أبرز المرشحين للمنافسة على الميداليات في دورة ألعاب التضامن الإسلامي”.

يذكر أن الأردن يُشارك في دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقبلة ببعثة تتكون من ١١ رياضة وهي، الرماية والسباحة والجمباز والكراتيه ورفع الأثقال والمصارعة والكيك بوكسينج والمبارزة والتايكواندو وكرة السلة 3×3 وألعاب القوى.