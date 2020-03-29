أبو السعود يطلع على سير عمليات التزويد المائي في وسط وشمال المملكة

عمان – الغد– اطلع وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود خلال زيارة مفاجئة الى شركة مياه الاردن مياهنا يرافقه نائب امين عام سلطة المياه فراس العزام والمساعد للاعلام عمر سلامة على سير عمليات التوزيع والتزويد المائي في محافظات العاصمة عمان والزرقاء ومادبا واستمع خلال ترؤسه اجتماع المدراء المعنيين في الشركة الرئيس التنفيذي لشركة مياه الاردن مياهنا المهندس غازي خليل و نائب الرئيس التنفيذي م. محمد العواملة ومدير العمليات م. محمد الخرابشة ومدير خدمات الزبائن م. محمد العوران وم. ليلى ابو ربيع مدير الخدمات الفنية عن الجهود التي تبذلها طواقم شركة مياه الاردن – مياهنا لمواجهة الاعباء المتزايدة على التزويد المائي واستمع من المدراء المعنيين ابرز الخطط والبرامج المنفذة لمواجهة ازدياد الطلب في ظل ازمة كورونا مشيدا بمستوى الانجاز والتعاطي الايجابي مع كافة الملاحظات اولا باول تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك حفظه الله بأن المواطن يتوجب ان يحظى بكل الاهتمام من لدن الحكومة وان من واجبنا تقديم افضل الخدمات له ومن غير المعقول برغم ما نعانيه من ظروف ان يعاني من انقطاعات المياه .

واستعرض الرئيس التنفيذي المهندس غازي خليل سير عمليات التشغيل والتزويد مبينا ان مياهنا تطبق المرحلة الثانية من خططها لمواجهة وباء كورونا من خلال رفع قدرة المصادر التشغيلية لاقصى طاقة حيث سجلت في العاصمة عمان زيادة يومية (80) الف م3 /يوميا عن الظروف الطبيعية في مثل هذه الاوقات من العام كذلك تم رفع حصة محافظة الزرقاء الى نحو (6400م3/ ساعة ) وفي محافظة مأدبا يتم تزويدها بـ(1400م3/ساعة).

وزاد خليل انه تم اسناد المناطق بصهاريج اضافية للتعامل مع اي ازدياد في الطلب لضمان انتظام عملية التوزيع والتأكد من وصول المياه للمناطق والمواطنين جنباً إلى جنب مع التعامل الفوري مع أي ملاحظة أو شكوى يقدمها المواطنون خاصة من خلال مراكز التحكم والشكاوي مع التعامل السريع مع جميع ملاحظات الصرف الصحي في جميع المناطق حفاظا على الصحة العامة .

من ناحية اخرى اجرى وزير المياه والري من مركز العمليات والسيطرة اتصالا مباشرا عبر خدمة الاتصال عن بعد مع مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس منتصر المومني استمع فيها الى شرح مفصل عن التزويد المائي لمحافظات الشمال الاربع ( اربد ، المفرق ، جرش ، عجلون ) مؤكدا على ضروررة ايلاء جميع المناطق الاولوية والاهتمام خاصة اربد ومناطقها .

واكد ابو السعود أن الوزارة تولي أهمية بالغة لاسناد شركة مياه اليرموك بكافة الامكانيات التي تحتاجها لمواجهة ازمة كورونا خاصة وانه تم عزل مناطق المحافظة العزيزة عن باقي المناطق و تأمين شركة مياه اليرموك بكميات مياه إضافية لتتمكن من التعامل مع الطلب المتزايد وغير المسبوق الذي تواجهه الشركة داعيا الى الانفتاح والتعاون الكامل والتنسيق المدروس مع مختلف الجهات الرسمية والامنية لتحقيق اهداف وتطلعات قطاع المياه .