أبو السعود يقرر وقف فصل المياه عن المواطنين لأسبوعين

عمان- الغد- قرر وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود ايقاف جميع عمليات حجب وفصل المياه عن المواطنين في جميع مناطق المملكة لفترة اسبوعين اعتبارا من اليوم بهدف التخفيف على المواطنين والابقاء على خدمات المياه مستمرة في ضوء التطورات التي يشهدها العالم والاردن خاصة ما يتعلق بفيروس كورونا.

وشدد الوزير بتقديم جميع التسهيلات المتاحة لاعادة المياه للاخوة المواطنين المحجوبة عنهم خاصة للحالات الانسانية والمتعثرين بما في ذلك تاجيل الدفعة الاولى عن 25% وعدم الاصرار ان يكون الكفيل مشتركا في المياه ورفع صلاحية مدراء المياه بعدد الاقساط.

وكذلك اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمنع تجمعات الموظفين بأعداد كبيرة خاصة عند استلام وتسليم الاعمال واتخاذ كافة التدابير لمتابعة تعقيم اماكن العمل وضرورة توفير جميع مستحضرات التعقيم والوقاية.

واستثنى قرار ايقاف الحجب المتسببين باحداث مكاره صحية الناتجة عن تسرب مياه اسطح المنازل او تسرب مياه الصرف الصحي من العقار .