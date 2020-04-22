أبو السعود: 40 % نسبة ارتفاع الطلب على المياه.. والسبب “كورونا” والصيف

إيمان الفارس

عمان- أكد وزير المياه والري رائد أبو السعود عدم فصل أي عداد في ظل استمرار أوامر الدفاع وأزمة كورونا، والتعامل الإيجابي مع ملاحظات المواطنين، إضافة الى تيسير الإجراءات عليهم.

وأشار خلال اجتماع لقيادات قطاع المياه بالوزارة امس، الى “تشغيل المصادر الجديدة لتأمين الارتفاع في الطلب على المياه الذي سجل أكثر من 40 % منذ بداية أزمة (كورونا) حتى الآن”، داعيا إلى بدء “قراءة كميات المياه المتحققة في عدادات المشتركين، وإصدار الفواتير لضمان حقوق المواطنين حسب موعد القراءة، واتاحة المجال لمن يرغب بتسديدها وفق التقنيات الإلكترونية الحديثة”.

وعرض أبو السعود لأبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه في ظل استمرار أزمة كورونا، والضغط الشديد على معظم المصادر المائية مع ما تشهده بعضها من تراجع، مشددا على ضرورة الإسراع بتشغيل مشروع جر مياه وادي العرب المرحلة 2 بطاقة 5 ملايين م3 إضافية من مياه الشرب للبدء بتزويد محافظات الشمال.

كما أوعز بتجهيز كافة المشاريع المائية ذات المسار السريع لتأمين العجز بكميات مياه الشرب، والإسراع بتأمين التمويل اللازم مع المانحين، للبدء بتنفيذ مشروع محطة معالجة مياه سد الوالة، لحل مشكلة توقف كميات الضخ إلى محافظة مادبا خلال الشتاء والمقدرة قيمتها بنحو 21 مليون دولار. ولفت أبو السعود إلى الإسراع باستكمال حفر الآبار الجديدة وتجهيزها بعد التوقف الذي فرضته أزمة كورونا، وتأهيل الآبار الأخرى لزيادة كميات المياه المخصصة للشرب، واستكمال تركيب أنظمة معالجة على بعضها، للاستفادة من مياهها، مع تطبيق سيناريوهات الوزارة لتأمين احتياجات القطاعات من المياه.

وأشار إلى أن “الجميع مطالب بضمان وصول المياه لكل مشترك بعدالة، وتحسين خدمات الصيانة والتشغيل والاستمرار بتطبيق خطط حماية الخطوط والمحطات وآلية التعامل مع انقطاعات التيار الكهربائي وتكثيف دور مركز الشكاوى الموحد (117116)”.

وأقرت وزارة المياه والري كافة السيناريوهات اللازمة لتغطية احتياجات مختلف القطاعات من المياه خلال صيف العام الحالي 2020، آخذة بالاعتبار توقعات ارتفاع حجم الطلب بنسبة 40 % بالتزامن مع دخول فصل الصيف وحلول شهر رمضان وتحديات أزمة “كورونا” العالمية، فيما قدرت حجم التزويد المائي لأغراض الشرب خلال العام الحالي بـ 500 مليون متر مكعب في جميع محافظات المملكة، فيما قدرت الاحتياجات السنوية من كافة المصادر المائية ولمختلف الأغراض، بما فيها الشرب والزراعة والصناعة والسياحة، بأكقر من 1.4 مليار متر مكعب في العام ذاته.

واستعرض أبو السعود أبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه في ظل استمرار أزمة كورونا والضغط الشديد على معظم المصادر المائية وسط تحديات تراجع المصادر المائية، مؤكدا ضرورة الاسراع بتشغيل مشروع جر مياه وادي العرب المرحلة (2) بطاقة 5 مليون م3 اضافية من مياه الشرب للبدء بتزويد محافظات الشمال، وإعداد الخطط والبرامج لتزويد المزارعين باحتياجاتهم لاغراض الزراعة وتجهيز كافة المشاريع المائية ذات المسار السريع لتأمين العجز بكميات مياه الشرب، وكذلك الاسراع بتأمين التمويل اللازم لتنفيذ مشروع محطة معالجة مياه سد الوالة والمقدرة قيمته بنحو 21 مليون دولار.

وشدد أبو السعود على ضرورة الإسراع باستكمال حفر الابار الجديدة وتجهيزها بعد التوقف الذي فرضته أزمة كورونا وتوقف العمل في هذه الابار، وتأهيل الابار الاخرى لزيادة كميات المياه المخصصة للشرب، واستكمال تركيب انظمة معالجة على بعض الابار للاستفادة من مياهها مع ضرورة تطبيق السيناريوهات التي اعدتها الوزارة في تأمين احتياجات جميع القطاعات من المياه.

وأشار الى أن الوزارة اوعزت لكافة اداراتها بتجهيز مكاتبها وفق شروط السلامة العامة وبما يضمن المحافظة على سلامة المراجعين وتطبيق اعلى درجات الصحة العامة مع اعتماد وسائل الدفع الالكتروني الحديثة والوسائل المتاحة.