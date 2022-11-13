أبو السمن: الانتهاء من توسعة طرق تلفريك عجلون مطلع الشهر المقبل

قال وزير الأشغال العامة والإسكان، وزير النقل، المهندس ماهر أبو السمن، إنه وبناء على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، خلال تفقده الأسبوع الماضي لمشروع تلفريك عجلون، سيتم الانتهاء من أعمال توسعة الطرق الواقعة ضمن اختصاص الوزارة وداخل مسار التلفريك، بالإضافة إلى أعمال الطرق خارج الاختصاص والتي باشرت الوزارة مؤخرا البدء بتنفيذها مطلع الشهر المقبل.

وأوضح أبو السمن، في تصريح صحفي، أن الأعمال شملت المنطقة الواقعة من مثلث اشتفينا إلى تقاطع بلدة اشتفينا ومن بلدة اشتفينا لغاية تقاطع مار الياس باتجاه نقطة التفتيش (الصوان) ومن نقطة التفتيش لغاية بئر العجلوني.

وأشار إلى أن الأعمال شملت توسعة وطبقات فرشیات وأعمال خلط إسفلتية وأعمال کندرین وتصريف مياه الأمطار وإنشاء عبارات أنبوبية، وأعمال السلامة المرورية اللازمة لكامل المسار من حواجز معدنية ودهان ومطبات نموذجية، والعديد من الأعمال اللازمة وفق أعلى المعايير المتبعة عالميا.

وبين أبو السمن، أن الوزارة باشرت الأحد الموافق 6 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي بأعمال توسعة الطريق الممتد من مثلث القلعة باتجاه نقطة الوصول للتلفريك والتي تقع ضمن اختصاص البلدية، ليصبح عرض الطريق لا يقل عن 8 مترات، فيما تشمل الأعمال توسعة وفرشيات وخلطة إسفلتيه وجدرانا وأعمال تصريف مياه الأمطار وجابيون والأعمال اللازمة كافة، مشيرا إلى أنه وبحسب المدد الزمنية متوقع أن يتم الانتهاء من الأعمال فيها خلال شهر من تاريخ المباشرة.

وفي السياق ذاته، أكد أن الوزارة لن تتوانى عن تقديم أفضل خدمات البنية التحتية للمشاريع والمواقع السياحية في المملكة كافة، لافتا إلى أن العمل جار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على تنفيذ عدة مشاريع تخدم مواقع سياحية، ما سيساهم في تنشيط الحركة السياحية، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الأردني ككل.