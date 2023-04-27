أبو السمن: العلاقة مع مجالس المحافظات تسهم بالنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل المهندس ماهر ابو السمن خلال لقائه، اليوم الخميس، في مكتبه، رئيس مجلس محافظة الكرك “اللامركزية” عبد الله العبادلة وأعضاء المجلس، القضايا والملفات المتعلقة بمجلس المحافظة.

واكد ابو السمن أن الوزارة تقف على مسافة واحدة من جميع مجالس المحافظات، لتذليل جميع العقبات التي تواجهم؛ لتقديم افضل الخدمات، مشددًا على حرصه على استمرارية التنسيق والتعاون بين مدراء مديريات الاشغال بالمحافظات مع مجالس اللامركزية.

وأشار إلى أن الوزارة حريصة على انجاح مجالس المحافظات وتعزيز دورها الوطني وتنفيذ المشاريع المطلوبة منها.

وشدد ابو السمن على تنفيذ مشاريع المحافظة في قطاع الاشغال واجراء الدراسات للمشاريع الواردة ضمن موازنة المحافظة للعام الحالي وتسريع الاجراءات اللازمة للسير في تنفيذ المشاريع في القطاعات الاخرى وتذليل العقبات وحل القضايا والملفات المتعلقة بالمجلس التي تواجه تنفيذ المشاريع، وطرح العطاءات قبل نهاية شهر حزيران.

ولفت ابو السمن إلى حرص الوزارة على التعاون المستمر والبنّاء مع مختلف مجالس المحافظات بما يحقق المصلحة الوطنية، ويسهل تقديم الخدمة للمواطنين، مؤكدا أن الوزارة لن تألُ جهدا عن تقديم واجباتها، وتسريع تنفيذ الإجراءات جميعها التي من شأنها خدمة مناطق المحافظة كافة بشكل عملي ويسير.

واستعرض رئيس واعضاء مجلس المحافظة، بحضور امين عام الوزارة بالوكالة ومدير ادارة شؤون المحافظات ومدير ادارة الشؤون المالية والادارية ومدير اشغال محافظة الكرك واقع عمل المجلس وضرورة وضع الية عمل محددة ليتمكنوا من اداء مهامهم بالشكل المطلوب و تنفيذ المشاريع الضرورية وطلبات المواطنين والمدرجة على الموازنة التي يجب ان تنفذ خدمة لأبناء المحافظة وتحقق التنمية .

من جهتهم ثمن رئيس وأعضاء مجلس المحافظة، الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الاشغال العامة والاسكان في تنفيذ مشاريع المحافظة، وتأكيدها على ضرورة تكاتف الجهود المبذولة بين كافة الجهات المعنية، للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين ورفع سويتها.