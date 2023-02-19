أبو السمن يتفقد سير العمل بمشروع تقاطع الإرسال

تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان، ووزير النقل، المهندس ماهر أبو السمن، اليوم الأحد، سير العمل بالإعمال النهائية بمشروع تقاطع الارسال في المقابلين.

وأوعز أبو السمن خلال الجولة التفقدية إلى المعنيين، باستكمال الأعمال كافة بالمشروع وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة وافتتاحه رسميًا امام حركة المركبات خلال مدة أقصاها 3 أسابيع؛ وذلك لما للمشروع من اهمية حيوية.

وأكد، أن الغاية من انشاء المشروع هي رفع مستوى الخدمات المقدمة على التقاطع وحل مشكلة الازدحامات المرورية في المنطقة، لافتا إلى أن العمل جار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على دراسة لتخفيف من الازدحامات على الطرق ضمن اختصاص وزارة الأشغال، بما ينعكس بشكل إيجابي على الخدمات ويساهم في تعزيز البيئة المرورية الآمنة.

وأستمع إلى إيجاز مفصل حول سير الأعمال في المشروع، حيث بلغت نسبة الإنجاز بالمشروع نحو 99%، فيما تم افتتاح جسرين من المشروع امام حركة السير مؤخرا، في حين ان العمل جاري على اعمال ربط مخرج النفق مع طريق الحرية باتجاه واحد فقط، واعمال الانارة للنفق ضمن المشروع.

وشملت الأعمال بالمشروع انشاء تقاطع من أربع مستويات مكون من جسر خرساني بطول 650 متر للسير القادم من عمان باتجاه شارع المطار والبحر الميت على شارع القدس بالاتجاهين وجسر خرساني بطول 476 متر للسير القادم من شارع الحرية باتجاه طريق المطار ونفق بطول 130 متر ضمن اربع مسارب وفي كلا الاتجاهين وطرق رئيسية وجدران خرسانية ساندة للممر السفلي وإعادة تأهيل الطرق المحيطة بالكامل بالإضافة الى انشاء الأرصفة وأنظمة تصريف مياه الامطار واعمال الانارة وكافة اعمال السلامة العامة وفق اعلى المعايير العالمية المتبعة.