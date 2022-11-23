أبو السمن يلتقي بنائب وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي بالإسكندرية

قال وزير النقل المهندس ماهر ابو السمن خلال لقاءه بنائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الرئيس المكلف للهيئة العامة للنقل السعودي الدكتور رميح بن محمد الرميح على هامش اجتماعات مجلس وزراء النقل العرب بالإسكندرية ان العلاقات الاردنية السعودية مميزة بين الاشقاء بمختلف المجالات وخصوصا بمجال النقل بكافة انماطه بحكمة القيادتين الرشيدتين في كلا البلدين .

ودعا وزير النقل خلال اللقاء الى ضرورة العمل سويا من اجل العمل على تسهيل الاجراءات المتبعة على المعابر الحدودية بين البلدين الشقيقين وتذليل العقبات والمشاكل ان وجدت والعمل على زيادة حركة النقل والتجارة وانسياب البضائع لكلا الطرفين .

من جانبه شدد نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الرئيس المكلف للهيئة العامة للنقل السعودي الدكتور رميح بن محمد الرميح على ضرورة زيادة التعاون المشترك في مجال النقل بكافة انماطه والسعي نحو ادخال احدث الأنظمة والمعتمدة دوليا من اجل حرية حركة الركاب والبضائع .

وقال سنعمل سويا من اجل رفع كفاءة النقل بين البلدين الشقيقين وبالتالي زيادة الصادرات والتبادل التجارية بين البلدين الشقيقين.

وفي نهاية اللقاء والذي سادة روح الاخوة الايجابية اتفق الجانبان على ضرورة تكثيف اللقاءات الثنائية التي تهدف الى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين .