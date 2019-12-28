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أبو السميد يرتقي للمستوى الثاني كمدرب جولف دولي

منذ ساعة واحدة

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عمان – الغد – حصل لاعب الجولف السابق والمدرب حاليا وليد أبو السميد على شهادة المستوى الثاني من “اتحاد المؤهلات الرياضية المرتبطة”، في الدورة التي عقدت في مدينة بيرمنجهام في المملكة المتحدة، بعد اجتيازه لتدريبات مكثفة وإختبارات متخصصة في رياضة الجولف.

ويتبقى على أبو السميد المشاركة في المستوى الثالث والمقرر خلال شهر أبريل (نيسان) المقبل، ليكون بذلك أول مدرب أردني وعربي بصفة مدرب دولي.

وكان أبو السميد قد شارك في الدورة الأولى التي عقدت العام الماضي، ونال شهادة الإعتمادية الدولية، وبعد أن إجتاز المحطة الثانية، بات قريبا من الحصول على الشهادة الدولية، ويتولى أبو السميد مهمة مشرف العمليات في ملعب واحة آيلة للجولف، الى جانب توليه مهمة تطوير الجولف للأطفال في العقبة، ما شكل حصوله على المستوى الثاني، إضافة نوعية للكوادر المتخصصة في أيلة، خصوصا في رياضة الجولف.

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