أبو الشعر مديراً لإدارة التطوير المؤسّسي والسياسات في رئاسة الوزراء

عمان- الغد- قرر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء، الدكتور عمر الرزّاز، تعيين هاني فؤاد أبو الشعر مديراً لإدارة تطوير الأداء المؤسّسي والسياسات في رئاسة الوزراء.

ويأتي تعيين أبو الشعر بعد حصوله على أعلى العلامات بين جميع المتقدّمين للوظيفة، وفقاً لنتائج المسابقة التي أجريت بحسب نظام التعيين على الوظائف القياديّة، سواء في الاختبارات التي أجراها ديوان الخدمة المدنيّة، أو في مقابلات اللجنة الوزاريّة للاختيار والتعيين على الوظائف القياديّة.

ويحمل أبو الشعر درجة البكالوريوس في الإدارة العامّة والعلوم السياسيّة من الجامعة الأردنية عام 1988.

وقد عمل في ديوان الخدمة المدنيّة عام 1999، ثم انتقل إلى رئاسة الوزراء في عام 2001، وتدرّج في الوظائف إلى أن شغل موقع مدير الشؤون الإدارية، ومدير الموارد البشريّة، ومديراً لإدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء بالوكالة منذ 1/7/2019.

وشارك أبو الشعر في العديد من البرامج التدريبيّة الدوليّة، وورشات العمل والمؤتمرات الخارجيّة، وعمل مقيّماً رئيسيّاً في جائزة الملك عبد الله الثاني للتميّز، وحصل على جائزة أفضل وحدة موارد بشرية على مستوى الخدمة المدنية / المرتبة الثانية لعام 2015.