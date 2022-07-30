أبو تايه والخالد وارشيد يحيون ليلة أردنية على المسرح الشمالي

أحمد الشوابكة – أحيا الفنانون الأردنيون سعد أبو تايه ورامي الخالد وناصر أرشيد، الليلة الغنائية الثانية على المسرح الشمالي، ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في نسخته السادسة والثلاثين، تحت شعار “نورت ليالينا”.

وأطل سعد أبو تايه على المسرح بتقديم مجموعة من الأغنيات التراثية والفلكلورية والوطنية، التي بادل الجمهور كلماتها بالتفاعل والتصفيق بشكل كبير، ناثرا الأجواء الحماسية والتفاعلية للجمهور من خلال الطابع الغنائي الذي قدمه، ليذهب بهم إلى الأغنيات الشعبية والدبكات التي زادت الحماس في الحفل.

وقدم أبو تايه الذي يشارك للمرة الثالثة في مهرجان جرش، العديد من الأغنيات الخاصة والوطنية والشعبية التراثية والسامر الأردني، التي كان لها النصيب الأكبر من الحفل، ووصلته التي تغزل من خلالها بجمهوره الكبير في الحفل، ومن الأغنيات التي قدمها “يا سعد”، لينتقل إلى الدحية والمجوز “حط ايديه ع الدية”، “قطع قطع على المحور والربابة”، وهي الأغنية التي تفاعل معها الجمهور.

ويمتاز أبو تايه بإجادة ألوان الغناء كافة من خلال أعماله الفنية العديدة، وبخاصة الأغنيات التراثية والوطنية التي لاقت رواج وإعجاب الجماهير الأردنية والعربية في الوطن العربي، من خلال مشاركاته الفاعلة في المهرجانات والحفلات الغنائية التي أكسبته صيتاً ذائعاً.

وأبو تايه له العديد من الأعمال في الأغاني التراثية والوطنية القديمة الناجحة التي لاقت إعجاب الجماهير الأردنية والعربية في الوطن العربي، وله مشاركات في المهرجانات الأردنية والعربية حيث الحضور المميز فيها.

وتفاعل الجمهور مع الفنان الاردني رامي الخالد في وصلة غنائية مميزة، غنى من خلالها عدداً من الأغاني الوطنية التي ردد الجمهور كلماتها على مدار وصلته الغنائية.

وعلى أنغام الأغاني التراثية والفلكلورية، أطرب الفنان الخالد جمهوره في الحفل الفني الذي تميز به، بكل اقتدار في تنوعه بين الفلكلوري والوطني والرومانسي، وتنقله بالجمهور إلى الأغاني ومنها الجوبي العراقية، متبعا ذلك بـ “شفتك يا جفله على البيدر طالعة”، وغيرها من الأغاني التراثية.

من جانبه، أبدع الفنان ناصر ارشيد في تقديم وصلة غنائية من كلاسيكيات الطرب العربي الأصيل، استهلها بالأغاني الطربية للراحل عبد الحليم حافظ، والراحل اللبناني ملحم بركات، وسط تشجيع وهتاف الجمهور الذي ملأ المسرح، مرددين كلمات الاغاني التي أثلجت صدره، وشهدت الليلة تنوعاً، الفنانون المشاركون بجملة من الأغاني الوطنية والشعبية والعتابا وجفرا والدلعونا وظريف الطول وغيرها.

وفي نهاية كل وصلة غنائية، كرم الفنان المشارك، بتقديم درع المهرجان، تقديراً على مشاركته في فعاليات المهرجان في دورته السادسة والثلاثين.