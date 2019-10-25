أبو جابر أولا وتيمور ثانيا والقرعان ثالثا ونشامى الأردن بطلا للفرق في سباق الدفع الرباعي – فيديو

أيمن وجيه الخطيب

البحر الميت – توج المتسابق وسيم أبو جابر وملاحه محمد الكسبي – تويوتا فوررنر، بلقب سباق الدفع الرباعي الثالث – الجولة الأخيرة من بطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي، وحل حمزة تيمور وملاحه عدنان بيجانت حلا – لاندروفر ديفندر، في المركز الثاني وجاء خالد قرعان وملاحه فيصل أبو طالب – جيب رانجلر، في المركز الثالث، في السباق الذي أقيمت منافساته اليوم الجمعة على ضفاف البحر الميت، بمشاركة 33 متسابقا من فلسطين ولبنان والأردن، بدعم من “إطارات بي اف جود ريتش” الداعم الرسمي للبطولة.

مجريات السباق

تابع السباق منذ ساعات الصباح الأولى، عدد كبير من محبي سباقات التحدي والإثارة بين “الآلة والعقل”، ونالت عروض المتسابقين اعجاب الجمهور خصوصا في المراحل ذات التضاريس “الجبلية والصخرية والرملية والطينية”، والبرك المائية والجبل الصخري التي فرضتها طبيعة السباق.

وتكون السباق من الجولة الأولى وجولة أخرى لأفضل 15 نتيجة يحققها السائقون في الجولة الأولى، ودارت منافسات قوية في الجولة الأولى لبلوغ الجولة الأخيرة لأفضل نتيجة يحققها السائقون، وسط تفاعل مميز من الجمهور، وبلغت المنافسىة ذروتها في الجولة الأولى بين المتسابقين أحمد الشاكر بزمن 4.50.63 دقيقة، وجيمي أعقوبيان (لبنان) بزمن 5.22.83 ومحمد المعيوي (فلسطين) دقيقة بزمن 5.43.55 دقيقة، وخالد القرعان بزمن 5.50.18 دقيقة، ووسيم أبو جابر بزمن 5.50.51 دقيقة ، ورعد ازماف بزمن 6.09.88 دفيفة، وعبد اللطيف سمعان بزمن 6.11.47 دقيقة، ويحيى صوبر بزمن 6.54.38 دقيقة، وسامي مسركي بزمن 7.14.88 دقيقة وعبد الله حيمور بزمن 7.45.85 دقيقة وعبد الله الشيشاني بزمن 8.04.59 دقيقة، وزورابيك جانبيك بزمن 9.02.80 دقيقة، وحمزة تيمور بزمن 10.35.04 دقيقة، وصهيب البدور بزمن 10.51.41 دقيقة، وسيف رمان بزمن 12.47.40 دقيقة.

واستطاع المتسابق وسيم أبو جابر احراز لقب السباق في الجولة الأخيرة بعد منافسة شديدة بين المتسابقين على المراكز المتقدمة.

النتائج الفنية للسباق

المركز الأول: وسيم أبو جابر – محمد الكسبي – تويوتا فوررنر، بزمن 3.15 دقيقة.

المركز الثاني : حمزة تيمور – عدنان بيجانت حلا – لاندروفر ديفندر، بزمن 3.42.73 دقيقة.

المركز الثالث: خالد قرعان – فيصل أبو طالب – جيب رانجلر، بزمن 5.22.12 دقيقة

المركز الرابع: محمد المعيوي (فلسطين) – جورج سعادة (فلسطين) – جيب رانجلر، بزمن 5.22.25 دقيقة.

المركز الخامس: سامي مسركي – أديب فانوس – لاند روفر ديفيندر، بزمن 6.06.07 دقيقة.

المركز السادس: أحمد شاكر – نديم سبانخ – جيب رانجلر بزمن 6.20.92 دقيقة.

المركز السابع: راكان ثوابي – ثابت مهيرات – سوزوكي ساموراي بزمن 6.28.75 دقيقة.

المركز الثامن: يحيى صوبر – ضرغام رستم – لاند روفر ديفندر، بزمن 8.15.98 دقيقة.

المركز التاسع: رعد ازماف – ناصر العمرو – تويوتا هايلوكس، بزمن 10.16.58 دقيقة.

المركز العاشر: جيمي أعقوبيان (لبنان) – عاهد الصلاحات (الأردن) – لاند روفر ديفيندر، بزمن 20.39.41 دقيقة.

المركز الحادي عشر: عبد اللطيف سمعان – حمزة أبو طوق – تويوتا هايلوكس، بزمن 21.28.05 دقيقة.

المركز الثاني عشر: عبد الله حيمور – مؤيد الحسامي – نيسان باترول، بزمن 23.02.43 دقيقة.

المركز الثالث عشر: عبد الله الشيشاني – محمود الشيشاني – لوم باغي، بزمن 23.21.17 دقيقة.

المركز الرابع عشر: زورابيك جانبيك – نورز شردم – تويوتا هايلوكس، بزمن 24.19.38 دقيقة.

المركز الخامس عشر: صهيب البدور – ناصر أبو عبوده – تويوتا هايلوكس، بزمن 26.07.99 دقيقة.

الكؤوس والفئات

– كأس المرك الأول: وسيم أبو جابر وملاحه محمد الكسبي.

– كأس المركز الثاني: حمزة تيمور وملاحه عدنان بيجانت حلا.

– كأس المركز الثالث: خالد قرعان وملاحه فيصل أبو طالب.

– كأس يو تي في: عبد الله الشيشاني وملاحه محمود الشيشاني.

– كأس أس بي 3 : وسيم أبو جابر وملاحه محمد الكسبي.

– كأس أس بي 4 : حمزة تيمور – عدنان بيجانت حلا.

– كأس بي 2 : خالد قرعان وملاحه فيصل أبو طالب.

– المركز الأول على الفرق : فريق نشامى الأردن.