أبو جاجة والهنداوي يبلغان ربع نهائي بطولة العالم للملاكمة

بلغ لاعبا المنتخب الوطني للملاكمة محمد أبو جاجة وعدي الهنداوي ربع نهائي بطولة العالم أمس، والتي تقام أحداثها في صالة “هومو” بالعاصمة الأوزبكية طشقند بمشاركة 538 لاعبا من 107 دول.

وتغلب أبو جاجة على اللاعب جوني من فيجي لحساب دور ال 16 من البطولة في ثمن نهائي منافسات وزن تحت 60 كغم، فيما تجاوز الكازخي تالغات سيرمبيتوف في الدور 32 من البطولة، ليواجه اللاعب البلغاري روسينوف في ربع النهائي.

وتمكن الهنداوي من تخطي عقبة الفرنسي جيتان لحساب الدور ثمن النهائي من منافسات وزن تحت 86 كغم، علما بأنه فاز في الدور السابق على اللاعب بيتر من الجبل الأسود، ليواجه في الدور المقبل منافسه من روسيا أتاييف.

وقبل ذلك، فقد اللاعب الشاب زيد البيطار فرصة مواصلة مشواره في البطولة من دور الـ 64، وذلك بعد خسارته في منافسات وزن تحت 54 كغم من اللاعب الروسي دفالي.

وتستكمل المنافسات اليوم، حيث يلتقي لاعب المنتخب الوطني حسين عشيش مع اللاعب بيتا كباجي من الكونغو لحساب دور ثمن النهائي من منافسات وزن تحت 80 كغم.