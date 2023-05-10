أبو جاجة يضمن ميدالية تاريخية للأردن ببطولة العالم للملاكمة

عمان- الغد- ضمن لاعب المنتخب الوطني للملاكمة محمد أبو جاجة، أول ميدالية ملونة في تاريخ الملاكمة الأردنية، في البطولة التي تقام في العاصمة الأوزبكية طشقند، والتي شهدت مشاركة 538 لاعبا من 107 دول.

وحقق أبو جاجة الفوز اليوم على منافسه البلغاري سيميونوف ضمن منافسات الدور ربع النهائي من وزن تحت 60 كغم، ليبلغ المربع الذهبي في أول مشاركة له ببطولة العالم.

ونجح أبو جاجة في الفوز على اللاعب الكازاخي تالغات سيرمبيتوف في دور الـ 32، لينتقل إلى دور الـ 16، والذي تمكن من خلاله بالفوز على لاعب فيجي “جوني”.

ويعد أبو جاجة أحد أبرز لاعبي المنتخب الوطني المتوقع حصولهم، علما بأنه حصل على جائزة أفضل لاعب في القارة الآسيوية خلال البطولة التي أقيمت في عمان خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وفي وقت سابق من اليوم، خسر اللاعب حسين عشيش من منافسه الكازاخي نوربيك أورلباي ضمن منافسات وزن تحت 80 كغم، فيما ودع يوسف عشيش على يد اللاعب الأوزبكي عبدومالك خالوكوف ضمن منافسات وزن تحت 57 كغم، فيما خرج عدي الهنداوي من البطولة من أمام الروسي أتاييف شرابوتدين ضمن منافسات وزن تحت 86 كغم.

وودع في أدوار مختلفة من البطولة بقية لاعبي المنتخب الوطني وهم: زياد عشيش، زيد البيطار، أحمد طعيمات، حذيفة عشيش، عبادة الكسبة، عبد الله الأعرج ومحمد مهيرات.