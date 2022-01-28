أبو جاموس خامسا والشرفا سادسا في ثاني أيام رالي عمان-صحار

أيمن وجيه الخطيب

عمان- أحرز المتسابق القطري ناصر العطية وملاحته الإسبانية ألبا سنتشس على متن سيارة فولكس واجن- بولو جي تي آي، المركز الأول بزمن 1.20.90 ساعة، ضمن منافسات اليوم الثاني من رالي سلطنة عُمان- صحار؛ أولى جولات بطولة الشرق الأوسط للراليات، الذي تختتم منافساته اليوم.

وجاء المتسابق التشيكي بيتر كاسريك وملاحه مواطنه فالساف كوباسك على متن سيارة سكودا فابيا بزمن 1.28.84.50 ساعة، وحل القطري ناصر خليفة العطية وملاحه الإيطالي جيوفاني بيرناكي على متن سيارة فورد فيستا بالمركز الثالث بزمن 1.29.30.60 ساعة.

واحتل المتسابق الأردني عيسى أبو جاموس وملاحه عماد جمعة خلف مقود سيارة ميتسوبيشي إيفو، المركز الخامس بزمن 1.41.18.20 ساعة، يليه مواطنه إيهاب الشرفا وملاحه يوسف جمعة على متن سيارة ميتسوبيشي إيفو، في المركز السادس بزمن 1.45.54.60 ساعة.

َوأنهى منافسات الرالي في يومه الثاني 6 متسابقين من أصل 15 سجلوا للمشاركة.

وانسحب من الرالي المتسابق العُماني عبدالله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود على متن سيارة سكودا فابي، وبين الحمود لـ”الغد” سبب الانسحاب، قائلا: “تعرضت سيارة الرالي إلى أعطال فنية جعلتنا ننسحب من الرالي في يومه الثاني، قمنا بإصلاح السيارة لكنها ليست في كامل جاهزيتها، لكن نأمل بالمنافسة على مراكز متقدمة في منافسات يوم غد (اليوم)”. وانسحب من اليوم الثاني أيضا العماني حمد الوهيبي وملاحه سيركومب على متن سيارة سكودا فابيا إيفو، وقام بإصلاح سيارته تمهيدا للعودة والمشاركة في منافسات الرالي اليوم.