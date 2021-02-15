أبو حسان رئيساً لغرفة صناعة اربد

أحمد التميمي

اربد- انتخب مجلس ادارة غرفة صناعة اربد هاني أبو حسان رئيساً للغرفة، وذلك خلال الجلسة الأولى للمجلس التي عقدت اليوم الاثنين اثر اعلان الهيئة المستقلة للانتخاب أخيراً فوز المجلس بالتزكية في انتخابات الغرفة المعادة بقرار قضائي من المحكمة الادارية العليا .

وانتخب المجلس كل من الدكتور نضال الحاسي نائباً لرئيس الغرفة، و خالد خراشقة أميناً للصندوق و المهندس هاني الشطناوي أميناً للسر.

واختار المجلس عضوه المهندس محمد عقل عويس ممثلاً للغرفة في عضوية مجلس غرفة صناعة الأردن.

وجاء كل من موفق بني هاني وعبد الله الياسين وفايزة الملاح وحسين الدرايسة كأعضاء في مجلس ادارة الغرفة.

وثمن أبو حسان، توافقية القطاع الصناعي في اختيار أعضاء المجلس بالتزكية وهو ما سينعكس على تحفيز ورفع أداء المجلس في اسناد القطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع ما شهده القطاع من انعكاسات لجائحة كورونا على الصناعات الوطنية التي سيتم العمل على تعزيز فرصها كمنتج منافس .

وأشار ابو حسان، الى ان أولويات المجلس التصدي لمختلف المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي بالتشاركية مع الجهات ذات العلاقة وتوفير الأجواء الاستثمارية والدعم للصناعيين.