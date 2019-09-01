أبو حسان: لا جديد بقضية الموقوفين الـ16 في أحداث الرمثا

أحمد التميمي

الرمثا – قال النائب خالد أبو حسان إن محكمة أمن الدولة لا زالت تحقق مع الـ 16 شخصا موقوفين على ذمة التحقيق بأحداث الرمثا،

وأكد أنه لا جديد في القضية لغاية الآن بانتظار تقديم عدد من المحامين بطلبات للمحكمة لتكفيلهم.

وأضاف أبو حسان أن القضية في يد القضاء وسيبت في أمر استمرار توقيفهم أو الإفراج عنهم خلال الإيام المقبلة.

واشار الى ان وزارة الداخلية ما زالت تدرس بقية الاسماء وعددهم يتجاوز الـ 300 شخص ممنوعين من السفر عبر مركز حدود جابر الى سورية بعد ان تم رفع اشارة الحجز عن 238 شخصا وسمح لهم بالدخول الى سورية.

بدوره، قال عضو مجلس محافظة اربد عن لواء الرمثا احمد سمارة انه لا يوجد اي وعود حكومية جديدة بالافراج عن الموقوفين وان الامر بات بيد القضاء الذي باشر بالتحقيق مع الاشخاص الموقوفين.

واشار الى ان هيئة من المحامين تواجدوا اليوم الاحد في المحكمة وسيصار غدا الى تقديم كفالات لتكفيلهم، مبينا ان الاوضاع في مدينة الرمثا هادئة بانتظار الايام المقبلة وما سيسفر عنها من لقاءات مع الجهات المعنية لتكفيل الموقوفين.

وياتي توقيف الاشخاص على خلفية الاحداث التي شهدتها مدينة الرمثا الاسبوع الماضي وما رافقه من اغلاق للشوارع وحرق للاطارات المطاطية احتجاجا على المضايقات التي يتعرض لها “البحارة” في مركز حدود جابر.

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