أبو حسين: دوري المحترفات يشهد منافسة شرسة غير مسبوقة

مهند جويلس – أكدت لاعبة النادي الأهلي لكرة القدم رند أبو حسين، أن المنافسة على لقب دوري المحترفات للموسم الحالي ستكون شرسة ومختلفة عن بقية المواسم الماضية، نظرا لتنافس أكثر من فريق على لقب الدوري، إضافة إلى تقارب مستويات جميع الفرق.

وبينت أبو حسين في حديث خاص لـ “الغد”، أن الدوري في المواسم الماضية، كان محصورا بين فريقين، مشيرة إلى أن تطور مستوى اللاعبات من جهة، ورغبة أكثر من ناد بالمنافسة على لقب الدوري من جهة أخرى، أضفى متعة جديدة على الكرة المحلية النسوية، والتي ظهرت في الأسبوعين الأول والثاني من الدوري.

وتابعت: “نحاول في الأهلي تحت قيادة المدرب خضر عيد، أن ننافس بقوة من أجل خطف لقب الدوري بأداء مقنع، نظرا لتواجد عدد جيد من اللاعبات المميزات محليا في الفريق، إضافة إلى خبرة المدرب عيد في الكرة النسوية والتعامل مع اللاعبات، بعد إشرافه على العديد من الأندية والمنتخبات الوطنية في أوقات سابقة”.

وكشفت أبو حسين أن الأجواء المميزة في الأهلي سبب في تألق الفريق بظهوره الأول بدوري المحترفات الأسبوع الماضي، وتحقيق الفوز الأكبر حتى اللحظة بالبطولة برباعية بيضاء على الاستقلال، مبينة بأنها لا تشعر مطلقا بأنها لاعبة جديدة على الفريق هي ومجموعة اللاعبات اللواتي حضرن الموسم الحالي.

وأوضحت اللاعبة البالغة من العمر 25 عاما، أنها غادرت الأرثوذكسي نهاية الموسم الحالي، واختارت الأهلي رغم تلقيها عروضا من أكثر من فريق محلي، وذلك بسبب اقتناعها بمشروع “الليث الأبيض” المميز بالاهتمام بالكرة النسوية خلال السنوات الماضية، ورغبة منها بخوض تجربة جديدة، إضافة إلى تأخر إعلان الأرثوذكسي عن مشاركاته الخارجية المتمثلة ببطولتي غرب آسيا والأندية الآسيوية.

واستطردت: “لن تكون في هذا الموسم أي مواجهة سهلة على أي فريق في دوري المحترفات، ولن تكون هناك نتائج كبيرة وعريضة كما كان يحصل في المواسم الماضية، ونلاحظ مدى تطور مستوى اللاعبات المحليات وتحديدا اللواتي انضممن للمنتخب الوطني في الفترات الماضية، وتطبيق ما تتعلمه كل لاعبة مع المنتخب ومحاولة تأثيرها على بقية زميلاتها”.

ولفتت أبو حسين إلى مشكلة تواجه فريقها في الفترة الحالية، تتمثل في إصابة مدافعة الفريق لما العمري بقطع في الرباط الصليبي قبل انطلاق الموسم، والذي أجبرت المدرب على الاستعانة بها بدلا من العمري في قلب الدفاع، قائلة: “أُفضل مركز الظهير الأيسر الذي اعتدت عليه منذ سنوات طويلة، والذي أيضا برزت فيه مع المنتخب الوطني وعدة أندية، لكنني رهن إشارة المدرب وأنا جاهزة للعب في أي مركز لخدمة الفريق بشكل عام”.

وتمنت أبو حسين من اتحاد الكرة، محاولة إيجاد حلول لبطولة الدوري في المواسم المقبلة، من خلال زيادة مدة الدوري والمنافسات المحلية لأكثر من 3 أشهر، وذلك من خلال زيادة عدد الأندية، أو تغيير نظام البطولات، إلى جانب قضية أخرى تتمثل بتوحيد أيام مباريات الدوري كالمواسم السابقة في المرحلتين المقبلتين الإياب والمرحلة الذهبية، وذلك لتباعد مواعيد مباراة الفريق من الواحدة للأخرى.

وعلى صعيد متصل، أبدت رند حماسها لخوض بطولة غرب آسيا للسيدات مع المنتخب الوطني الشهر المقبل، والتي ستقام على ملعب البترا في مدينة الحسين للشباب، متمنية دعم الجماهير الأردنية في البطولة لتقديم أفضل مستوى لديهم.

وأشارت أبو حسين إلى أن لاعبات “النشميات” مستعدات للظفر بلقب هذه البطولة، من أجل تعويض الخروج المبكر من تصفيات آسيا الماضية، والتعرض لأكثر من خسارة في المباريات الودية الماضية، ومن أجل رؤية التطور الحاصل على أداء الفريق على الصعيد الجماعي، بعيدا عن النتائج المسجلة مؤخرا.