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“أبو حصوة” يتأهل إلى نهائي بطولة العالم للكيك بوكسينغ

منذ ساعة واحدة

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عمان – الغد – تأهل لاعب المنتخب الوطني للكيك بوكسينغ ، عدي أبو حصوة ،  اليوم الجمعة ، إلى نهائي بطولة العالم للكيك بوكسينغ والمقامة في مدينة أنطاليا التركية.

ونجح “أبو حصوة” في التأهل إلى نهائي وزن تحت63. 5 كغم لأسلوب Full-contact بعد فوزه في الدور نصف النهائي على التركي امري كوركماز محققاً انتصاره الثالث على التوالي في البطولة.

وسيلتقي أبو حصوة – حامل اللقب – في النهائي يوم غد السبت مع الروسي أفونين ايليا.

يذكر أن “أبو حصوة” هو بطل العالم للكيك بوكسينج في مناسبتين عامي ٢٠١١ بأيرلندا وعام ٢٠١٧ والتي جرت في هنغاريا.

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