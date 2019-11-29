“أبو حصوة” يتأهل إلى نهائي بطولة العالم للكيك بوكسينغ

عمان – الغد – تأهل لاعب المنتخب الوطني للكيك بوكسينغ ، عدي أبو حصوة ، اليوم الجمعة ، إلى نهائي بطولة العالم للكيك بوكسينغ والمقامة في مدينة أنطاليا التركية.

ونجح “أبو حصوة” في التأهل إلى نهائي وزن تحت63. 5 كغم لأسلوب Full-contact بعد فوزه في الدور نصف النهائي على التركي امري كوركماز محققاً انتصاره الثالث على التوالي في البطولة.

وسيلتقي أبو حصوة – حامل اللقب – في النهائي يوم غد السبت مع الروسي أفونين ايليا.

يذكر أن “أبو حصوة” هو بطل العالم للكيك بوكسينج في مناسبتين عامي ٢٠١١ بأيرلندا وعام ٢٠١٧ والتي جرت في هنغاريا.