أبو حصوة يتأهل للدور ربع النهائي في بطولة العالم للكيك بوكسينغ

عمان – الغد – تأهل لاعب المنتخب الوطني للكيك بوكسينغ ، عدي أبو حصوة ،الأربعاء ، إلى الدور ربع النهائي من بطولة العالم (اسلوب اللوكيك) والتي تستضيفها العاصمة البوسنية ساراييفو بمشاركة أكثر من 750 لاعباً يمثلون 58 دولة.

وفاز عدي أبو حصوة في الدور ثمن النهائي لمنافسات وزن تحت 60 كغم على اللاعب الأمريكي كودي لاسكونيا بنتيجة 3-0.

وسيلتقي “أبو حصوة” يوم غد الخميس مع اللاعب الكرواتي يوكسيل سافاس في الدور ربع النهائي.

بدوره لم يتمكن اللاعب موسى علي من تخطي الدور ثمن النهائي لوزن تحت 67 كغم بخسارته أمام البلغاري ديمتار بينتشيف.

وكان اللاعب ، علي خلف ، قد افتتح المشاركة الأردنية في بطولة العالم يوم أمس الثلاثاء حيث فاز في نزاله الأول، ضمن منافسات وزن تحت 81 كغم على الهندي سينغ رافيندر ليبلغ الدور ربع النهائي والذي سيواجه فيه البيلاروسي “بافيل” يوم غد الأربعاء.