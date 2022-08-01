أبو حماد: قلة الطلب سبب انخفاض أسعار الخضار الحاد

عبدالله الربيحات- قال نقيب مصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد، إن انخفاض أسعار الخضار الحاد نتيجة زيادة العرض وقلة الطلب.

وعبر أبو حماد من استغرابه من تبني وسائل الإعلام هجمه مضاده عند ارتفاع أسعار الخضار وغياب وسائل الإعلام عن الإشادة بانخفاض الأسعار عند هبوطها.

وبين أبو حماد انه هناك ارتفاع في صادرات خلال الفترة الحالية لكن دون اي جدوى اقتصادية حيث ان المصدر بتعرض لخسائر كبيرة وذلك يعود لارتفاع الرسوم للمنتج الأردني دون غيره لدى دول مجاورة وفرض شروط تعجيزية على المصدرين، مشيراً إلى أن ارتفاع رسوم الفحوصات أيضا بشكل مضاعف على المصدر لدينا رتب أعباء مالية مضاعفه محذرا من فقدان الأسواق الخارجية نتيجة لذلك في ظل المنافسة الشديدة التي يشهدها السوق الخارجي.

وبين أبو حماد أن الكميات الواردة إلى السوق من الخضار والفواكه بلغت اليوم 3221 طن منها 1890 طن من الخضار فيما بلغت كميات من الفواكه 1144 طن، وبلغت كمية الورقيات 187 طن.

وتظهر أسعار الجملة الورادة إلى السوق المركزي ليوم الاثنين استقرار غالبية الخضار والفواكه

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