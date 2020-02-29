أبو حمدان “فارس” الكبار للجولة الأولى من بطولة الجواد

عمان – الغد – فاز الفرسان عدي أبو حمدان وفلاح حسون وعبدالله الحوراني، بألقاب فئات الكبار للجولة الأولى من بطولة كأس دوري الجواد العربي لفروسية القفز عن الحواجز، التي شهدتها صالة الابطال الداخلية لنادي الجواد أمس الجمعة، بمشاركة 153 فارسا يمثلون أندية ومراكز: صهيل الخيل وفورست هيل والحرس الملكي والصيفي ونادي الجواد العربي، ضمن سلسلة بطولات القفز التي ينظمها النادي للعام الحالي 2020.

وفي الختام، قام كل من: محمود الكسواني وسامنتا الصيفي وباسم المصري وأحمد قريشة وصائب الحسن وخير البكري، بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى، فيما أدار المنافسات الجولة الحكام معن الحديد ونادر الحموري وصهيب أبو حماد وخالد فرحان وتامر حدادين، ومصمم المسلك الدولي علي الدليمي ومحمد محمود، ومدير البطولة خضر القصير، ولجنة الإستنئاف صائب الحسن وخير البكري ورجا العيسى.

النتائج الفنية

– فئة 135-140 سم، الأول: عدي أبو حمدان على الجواد (ايزي مني) وعليه 9 أخطاء وبزمن 86: 52 ث، الثاني: فلاح حسون (تيم حسون نتالي روز) وعليه 9 أخطاء وبزمن 46: 64 ث، الثالث: عمر حسون (تيم حسون نيكوتين) وعليه 12 خطأ وبزمن 97: 61 ث.

– فئة 120-125 سم، الأول: فلاح حسون على الجواد (نتالي روز) وبزمن 86: 52 ث، الثاني: رامي شاهين (فور بلاي) وبزمن 61: 56 ث، الثالث: فلاح حسون (تيم حسون ليانا) وبزمن 44: 60 ث، الرابع: عدي أبو شهاب (ايبيا) وعليه خطأين وبزمن 73: 68 ث، الخامس: رامي شاهين (سكب) وعليه 4 أخطاء وبزمن 18: 57 ث، السادس: رامي شاهين (كامبريدج زد) وعليه 4 أخطاء وبزمن 87: 57 ث.

– فئة 110 سم، الأول: عبدالله الحوراني على الجواد (بريمير زد) وبزمن 57: 55 ث، الثاني: عمر حسون (ميجر) وبزمن 77: 58 ث، الثالث: سارة الطاهر (لافلي) وبزمن 03: 60 ث، الرابع: كريم النابلسي (اكوي) وبزمن 42: 65 ث، الخامس: عمرو الزيني (سورادا زد) وعليه 5 أخطاء وبزمن 36: 60 ث، السادس: فارس النابلسي (هفين) وعليه 8 أخطاء وبزمن 89: 59 ث.

– فئة 60 سم: تم تتويج الفرسان أصحاب المركز الأول الذين أنهوا المسلك من دون أخطاء وهم: آية الحنيطي، جود بدير، جيدا كمال، حمزة قطان، خليل الجراح، روان العبادي، روان خزنة، زين القاسم، زينة محيسن، سمر المحمود، شادن الأنصاري، علا أبو حمور، عبدالله القيسي، عبدالله البيطار، على خضر، عنود شنك، عون عفيشات، كرم العموري، ليث طهبوب، مارتا بريرا، ماسا مظفر، محمد عفان، مرح مرعي، ملاك الخطيب، منى أبو حمور، ميرا الجراح وزينة محيسن، وفي المركز الثاني: إيمان الداغستاني، دارين محمود، ريان علي، جود الحسيني، علي الشواورة، زيد زلوم، نورا بروكب، فرح النابلسي، دانا منصور وزين عليان.