أبو حمدان يعزز زعامته لـ”الكبار” في كأس الجواد العربي

عمان- الغد– عزز الفارس عدي أبو حمدان، قبضته على زعامة فئة الكبار، للجولة الثانية على التوالي، من بطولة كأس دوري الجواد العربي لفروسية القفز عن الحواجز لموسم 2020، التي جرت أول من أمس الجمعة، على ميدان صالة الأبطال في نادي الجواد بمشاركة 145 فارسا وفارسة من أندية ومراكز: اسطبلات الصيفي، صهيل الخيل، كيالي، الحرس الملكي، فورست هيل، إضافة إلى فرسان نادي الجواد.

وفي ختام منافسات الجولة، التي تابعها جمهور كبير من محبي رياضة الفروسية، قام كل من: أحمد قريشة، عبدالهادي النابلسي، سامنتا الصيفي، محمد الزيني، علي الدليمي وسنان النشاشيبي،

بتتويج الفرسان الفائزين بالمراكز الأولى لمختلف الفئات، فيما أدار منافسات البطولة من اللجنة المنظمة برئاسة أحمد قريشة الرئيس التنفيذي لإدارة القوة للفروسية ونادي الجواد العربي، خضر القصير مدير البطولة، والحكام الدولي علي الدليمي ومحمد محمود مصممين المسلك، والحكام الدوليون معن الحديد ونادر الحموري، ولجنة الاستنئاف صائب الحسن، رجا العيسي، خير البكري ورجا العيسى، وحكما الإحماء صهيب أبو حماد وخالد فرحان، وطبيب البطولة د.إبراهيم الهراس، ومصور البطولة رائد قطنية.

النتائج الفنية

– فئة 135-140سم، الأول: عدي أبو حمدان على الجواد (ايزي مني) وعليه 6 أخطاء وبزمن 65: 47 ث، الثاني: رامي شاهين (فور بلاي) وعليه 13 خطأ وبزمن 84: 43 ث.

– فئة 120-125سم، الأول: محمد أبو حمور على الجواد (كارلوس) وبزمن 29: 42 ث، الثاني: رامي شاهين (اكسترا تشاكو) وعليه خطأ واحد وبزمن 84: 43 ث، الثالث: عدي أبو شهاب (ايبيا) وعليه خطأ واحد وبزمن 56: 44 ث، الرابع: رامي شاهين (كانبردج زد) وعليه خمسة أخطاء وبزمن 30: 44 ث، الخامس: ستفين يعقوب (دماسكس) وعليه خمسة أخطاء وبزمن 16: 46 ث، السادس: رامي شاهين (سكب) وعليه خمسة أخطاء وبزمن 86: 41 ث.

فئة 110سم، الأول: هاشم زغلول على الجواد (ديمانديا) بزمن 78: 60 ث، وجمع 65 نقطة، الثاني: رعد ناصر (بروكلين) بزمن 89: 64 ث، وجمع 64 نقطة، الثالث: سينا هاكوز (فلسكيا) بزمن 62: 75 ث، وجمعت 62 نقطة، الرابع: مصعب النجيفي (جانغو) بزمن 55: 80 ث، وجمع 60 نقطة، الخامس: عبدالله الحوراني (برامارا زد) بزمن 31: 69 ث، السادس: إبراهيم قاسم (بي) بزمن 10: 83 ث، وجمع 57 نقطة.