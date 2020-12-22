أبو حمور يكتب عن تحديد سقوف للأسعار

كتب مستشار وزير الزراعة الدكتور خالد عادل أبو حمور

ان تحديد السقوف بالمنتجات الزراعية لها علاقة بالمزادات بالسوق المركزي ( أسواق الجملة) حيث تنخفض وترتفع الأسعار بناء على العرض والطلب.

لذا اقترح وضع حدود عليا وحدود دنيا لسعر المنتج يطلق عليها اقتصاديًا بالسقوف أو الأرضيات السعرية.

ففي حالة ارتفاع الأسعار يتم تحديد سقف سعري الهدف منه حماية المستهلك من المضاربات التي يقوم بها السماسرة في سوق الجملة لرفع الأسعار.

وفي حالة الانخفاض الكبير اقترح وضع ارضية سعرية تبين الحدود الدنيا للسعر وان هذا السعر يجب ان يعكس تكاليف الإنتاج على اقل تقدير و هذا لا يعتبر تشويها لآلية السوق .

لذا لابد من معرفة تكاليف الإنتاج في ظل هذه الظروف لكل منتج مراد تحديدالسقوف العليا والدنيا له ولابد ايضا من دراسة الأسعار لسلسة زمنية سابقة و دراسة موسمية المحصول و ظروف العرض والطلب وبهذه العملية نقم بحماية المستهلك في حال ارتفاع الأسعار وحمينا المزارع في حال انخفاض الأسعار وحققنا هدف السياسة السعرية وذلك بزيادة الإنتاج واستجابة المزارع لها وفي هذا التوازن بوضع حدود عليا ودنيا نحافظ على الدورة الاقتصادية بان تكون إيجابية أو متوازنة للمزارع.

كما اود ان اشير هنا ان وزارة الزراعة بتوجيهات من معالي وزير زراعة محمد داودية تعمل على اعداد مصفوفة اسناد للقطاع الزراعي لتخفيض كلف الانتاج والمواد الاولية والفحوصات وعدد من الاجراءات الداعمة للمزارع بشكل مباشر، بالاضافة الى الجهد المبذول من الحكومة لفتح اسواق لتصدير المنتجات الزراعية اضافة الى ما هو متوقع من نتائج الاتفاق الثلاثي الاردني المصري العراقي اضافة الى عدد من الاجراءات الخاصة بالقطاع مع الوزارات.