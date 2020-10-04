أبو حواس يصل.. واللجنة الفنية للوحدات تنسب بضم عليان

خالد العميري

عمان – يواصل فريق نادي الوحدات لكرة السلة، تدريباته الفنية والبدنية على صالة نادي الفحيص تحت قيادة مدربه يوسف أبو بكر، بانتظار التحاق لاعبه الجديد أمين أبو حواس في التدريبات الجماعية للفريق، وذلك بعد وصوله إلى الأردن قادما من الولايات المتحدة.

وسيخضع لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، للحجر المنزلي لمدة 14 يوما، طبقا للبوتوكول الصحي المعتمد، على أن يقوم مدرب اللياقة مراد ريحان بالتواصل معه، وإخضاعه لسلسلة من التدريبات البدنية للحفاظ على لياقته.

إلى ذلك، نسّبت اللجنة الفنية في نادي الوحدات، وبشكل رسمي، بالتعاقد مع اللاعب زياد عليان، بانتظار مصادقة مجلس الإدارة المؤقتة للنادي على هذا القرار. ((فاست بريك))