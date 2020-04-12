“أبو خضر” تتبرع بـ270 ألف دينار لمساندة مواجهة كورونا

عمان-في إطار دعم الجهود الحكومية الرامية للسيطرة على تفشي فيروس كورونا الذي تم تصنيفه عالمياً على أنه “وباء”، قدّمت مجموعة أبو خضر للحكومة الأردنية مجموعة من التبرعات بقيمة 270 ألف دينار جاء جزء منها على شكل تبرع نقدي وجزء آخر كمساهمة بمعدات خاصة وأجهزة حديثة من شأنها أن تعمل على زيادة دقة عمليات التعقيم، وتساند جهود الجهات الرسمية الرامية للسيطرة على الجائحة.

وفيما يلي تفصيل التبرعات المقدمة من المجموعة للجهات الرسمية:( مساهمة نقدية لـ”صندوق همة وطن” بقيمة 100 ألف دينار، شاحنتان من نوع “دايو” مخصصة لاستخدامات متعددة مثل تركيب مضخات وأجهزة تعقيم للمناطق المفتوحة والشوارع العامة والنقل والخدمات اللوجستية، وروبوت خاص من شركة “UVD Robots ApS ” الدنماركية وهي شركة عالمية متخصصة بتصنيع روبوتات تطهير ذاتية القيادة تستخدم لضمان أفضل درجات التطهير والتعقيم في أي مساحة تعمل بها ويمكنه تغطية مساحات تصل إلى آلاف الأمتار خلال ساعتين فقط. وتستخدم هذه التكنولوجيا عالميا لتعقيم مرافق الرعاية الصحية والتعليمية والحكومية والتجارية دون تدخل بشري بالاعتماد على الذكاء الصناعي.

كما تم التبرع بمضختين حديثتين تعملان بنظام ضخ البخار وبتكنولوجيا “Micro fog spray system” يمكن تركيبها على أنواع متعددة من الآليات. ويأتي هذا النوع من المضخات بطاقة عمل مضاعفة يمكنها تعقيم المناطق بالمواد المعدّة لذلك وبسرعات وقدرات تكنولوجية عالية، إذ تبلغ قدرة محركها 5.5 كيلو واط وقدرة مضخة الضغط العالي 200 بار لتعمل على تدفق 12 لترا من المياه في الدقيقة الواحدة. وانطلاقاً من واجبها الوطني ومسؤوليتها المجتمعية، ارتأت مجموعة أبو خضر أن هذا النوع من التبرعات، بالإضافة إلى المشاركة النقدية، مهم جدا في هذه المرحلة، خصوصا أن هذه المعدات تعتبر الأحدث عالميا في هذا المجال ويتم استخدامها من قبل الدول الأكثر تقدما للحفاظ على سلامة العاملين في المنشآت المستهدفة والكادر المسؤول عن عمليات التطهير وعموم القاطنين في المناطق المعنية. هذا ويتوّقع وصول هذه الأجهزة والمعدات إلى المملكة خلال الأسبوع المقبل.