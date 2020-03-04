“أبو خضر” تعلن خصومات تصل إلى 10 آلاف دينار

عمان – أعلنت شركة أبو خضر للسيارات “الآليات الرائدة” عن خصومات تصل الى 10.000 دينار بمناسبة يوم المرأة العالمي. تأتي هذه المبادرة ضمن مساعي الشركة للتأكيد على سمو مكانة المرأة في المجتمع

وتجسيدا لمبادئ الشركة ورسالتها.

وقد خصص يوما السابع والثامن من هذا الشهر كموعد حصري للاستفادة من هذه الخصومات على مركبات شفروليه، جي ام سي وكاديلاك من خلال زيارة معرض الشركة الواقع في شارع مكة. كما سيتمكن جميع من يقوم بعملية الشراء من الاستفادة من العديد من المزايا القيمة بالتعاون مع شركاء أبو خضر للسيارات (جولدز جيم، الشامي للمجوهرات وصالون ذا سبوت – تالا العلمي).