’أبو خضر للسيارات‘ الوكيل الرسمي و الحصري لعلاماتي ’بيجو‘ و’ستروين‘ في الأردن

• الخطوة تشكّل بداية لشراكة جديدة بين ’ستيلانتيس‘ و’مجموعة أبو خضر‘

• انضمام علامتي بيجو و ستروين إلى أوبل من ستيلانتس تحت مظلة مجموعة أبو خضر

• افتتاح صالة عرض جديدة متعدّدة العلامات التجارية لبيجو و ستروين و أوبل في شارع مكّة

• سيبدأ العمل الرسمي في مركز خدمات ما بعد البيع في المنطقة الصناعية ببيادر وادي السير وصالة العرض الجديدة في شارع مكة في شهر آب من عام 2022

آب 2022، الأردن – قامت ستيلانتس الشرق الأوسط باختيار أبو خضر للسيارات كموزع رسمي وحصري لشركة بيجو، وسيتروين في الأردن بعد إنضمامهما لعلامة أوبل، وستشهد هذه الشراكة افتتاح منشأتين جديدتين مصممتين وفقا للمعايير العالمية وهوية الشركة الخاصة لكل من العلامات التجارية. كما سيتم إنشاء صالة عرض جديدة وحديثة متعددة العلامات التجارية في شارع مكة مع مركز خدمات ما بعد البيع و الذي يعد الأكبر من نوعه من حيث الحجم والخدمات المقدمة الحديثة في منطقة بيادر وادي السير الصناعية.

تأسست مجموعة أبو خضر في عام 1937، وحالياً تحتضن المجموعة بعضاً من أنجح العلامات التجارية للسيارات في العالم وتفخر بتزويد العملاء بخدمات البيع وخدمات ما بعد البيع على مستوى عالمي.

وستبدأ صالة العرض حقبة جديدة في سوق السيارات الأردني من خلال كونها أول من يوفر مجموعة واسعة من المركبات الكهربائية التي تغطي سيارات الركاب والمركبات التجارية الخفيفة مدعومة بعقود خدمة مخصصة لتلائم جميع المتطلبات والاحتياجات.

وفي تعليقه، قال السيد نقولا أبو خضر، الرئيس التنفيذي لدى ’مجموعة أبو خضر‘: “نحن فخورون بالثقة التي منحتنا إياها مجموعة ’ستيلانتيس‘ عبر اختيارنا الوكيل الرسمي لها في الأردن، وسوف نقوم بتوفير أعلى مستويات خدمة العملاء لصالح هذه العلامات التجارية بالتوافق مع معايير الجودة العالمية. وهذه الإضافة إلى باقة العلامات التجارية لدى’أبو خضر للسيارات‘ تشكّل خطوة بارزة ضمن استراتيجية توسّعنا محلّياً بهدف جلب أفضل سيارات الركّاب والمركبات التجارية الخفيفة إلى السوق الأردني.”

من جهته، قال السيد راكيش ناير، المدير التنفيذي للعلامات التجارية الأوروبية في مجموعة ’ستيلانتيس‘: “تُعتبَر ’أبو خضر للسيارات‘ إحدى مجموعات السيارات الرائدة في السوق الأردني، وهي شريكنا منذ نحو عقدين من الزمن لعلامة ’أوبل‘التجارية. ويشكّل ضم علامتَي ’بيجو‘ و’ستروين‘ إلى باقة العلامات التجارية التي تمثّلها خطوة كبيرة ولحظة بارزة من تاريخنا.”

وأضاف: “نحن نرى أمامنا مستقبلاً مشوّقاً من خلال العمل سوياً على توفير أفضل تجربة بيعية وأحدث المركبات وأعلى مستويات الجودة لخدمات ما بعد البيع، وذلك بفضل صالة العرض الحديثة جداً ومرافق الخدمة المتطوّرة لدى ’أبو خضر للسيارات‘، بالإضافة إلى وجود موظّفِين مؤهّلين جيداً، مما سيساعد على تعزيز حضور علامتنا التجارية في المملكة.”

وتحوي منشأة خدمات ما بعد البيع عدداً من خانات العمل تغطّي أعمال التشخيص الميكانيكية والكهربائية، إلى جانب خدمات تصليح وطلاء الهيكل تحت إشراف أفضل المهندسين والتقنيين المؤهلّين. وتخضع عمليات الصيانة لأعلى مستويات التحكّم بالجودة لضمان توفير خدمات على أعلى مستوى لكل مركبة وكل عميل. كما تم في المركز توفير مجموعة من غرف الانتظار المريحة مع أدوات ترفيه عديدة، مما يمنح العملاء فرصة متابعة كافة أعمال الصيانة مباشرة في ورشة العمل.

أما في صالة العرض الموجودة بشارع مكّة فسيتم عرض عدّة طرازات من علامات ’أوبل‘، ’بيجو‘ و’ستروين‘ ضمن فئات سيارات الركّاب والمركبات التجارية الخفيفة. وستتضمّن مجموعة سيارات فئة الركاب من علامة ’بيجو‘ التجارية طرازات عديدة مثل 208 EV، 2008 EV الكهربائيتين و 301. ومن علامة ’ستروين‘ التجارية فستكون هناك ’ستروين C-إليزيه‘ (Citroën C-Elysee) و’ستروين C4 الكهربائية‘ (C4 EV) وفيما يخص علامة ’أوبل ’ التجارية ستشهد تواجد سيارة أوبل موكا الكهربائية (Opel Mokka EV) الجديدة كلياً، ويمكن للعملاء الراغبين بالحصول على مركبات تجارية خفيفة بمحركيها البنزين و الديزل التعرّف عن قرب على طرازات’بيجو بارتنر‘ (PEUGEOT Partner)، و’بوكسر‘ (Boxer) وشاحنة البيك-أب ’لاندترك‘ (Landtrek)، إضافة إلى طرازات ’ستروين برلينغو‘ (Citroën Berlingo)، وجامبي‘ (Jumpy) وأوبل كومبو (Combo).

وخلال الأشهر القادمة من هذا العام، ستستقبل صالة العرض أحدث الموديلات من بيجو وستروين، وستستوعب في المستقبل القريب مجموعة جديدة من المحركات الكهربائية للمركبات التجارية الخفيفة. يُشار إلى أنه سيتم افتتاح صالة العرض ومنشأة خدمات ما بعد البيع الجديدتين رسمياً خلال الأيام القادمة.