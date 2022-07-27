أبو دلبوح: السبل مهيأة في الأردن لتطوير الحياة السياسية

قالت مندوب مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، العضو المكلفة بتيسير أعمال المركز، الدكتورة ريم أبو دلبوح، إن السبل مهيأة في الأردن لتطوير الحياة السياسية في ضوء التوجيهات الملكية لتكريس العمل الحزبي، بوصفه منطلقا للإصلاح السياسي، وطريقا للوصول إلى مجلس النواب عبر البرامج الحزبية والكتل والتيارات.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها كلية القانون في جامعة اليرموك، اليوم الأربعاء، بعنوان “الحياة الحزبية في الأردن.. إضافات تشريعية وتطلعات نحو التطوير”، ضمن سلسلة ندوات للوقوف على واقع الحال الحزبي والمراحل الواجبة للوصول إلى حكومات حزبية.

وأكدت أبو دلبوح أن قانون الأحزاب الجديد جاء ليرسم ملامح المرحلة الحزبية المقبلة، مبينة أن دور الأحزاب في المشاركة بالحياة العامة يعزز عبر خوض الانتخابات وفقا لنص المادة (35) من الدستور، بالإضافة إلى توسيع تمثيل الأحزاب السياسية في المجتمع وزيادة المشاركة الشعبية فيها والانضمام إليها، فضلا عن تعزيز الدور السياسي للمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في الحياة الحزبية والحياة العامة.

وبينت أن من بين التطورات والتحديثات المهمة في قانون الأحزاب، أحقية طلبة مؤسسات التعليم العالي الأعضاء في الأحزاب بممارسة جميع الأنشطة الحزبية داخل حرم هذه المؤسسات، على أن يصدر نظام خاص لتنظيم هذه الأنشطة، بالإضافة إلى النظم التشريعية المهمة، كمنع أمين عام الحزب من شغل هذا الموقع لأكثر من دورتين متتاليتين، وإتاحة مبدأ التحالف والاندماج للأحزاب على طريق بناء تشكيلات وازنة. (بترا)