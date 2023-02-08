أبو دلبوح لـ”الغد”: التقرير السنوي للوطني لحقوق الإنسان الأسبوع القادم

غادة الشيخ– علمت “الغد” من القائمة بأعمال المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان، ريم أبو دلبوح، بأن المركز في صدد إصدار تقريره السنوي والمتخصص بحالة حقوق الإنسان في الأردن للعام 2021 خلال الأسبوع المقبل.

وأفادت أبو دلبوح، بأن تفاصيل نتائج التقرير الثامن عشر والتي سيتم الإعلان عنها بعد تسليم التقرير إلى جلالة الملك، سيتم الكشف عنها خلال مؤتمر صحفي سيعقده المركز في الأسبوع القادم.

وأكدت أبو دلبوح، أن أهمية تقديم التقارير السنوية حول حالة حقوق الإنسان في الأردن تكمن في التشخيص الموضوعي لواقع حقوق الإنسان في الأردن، حيث يسلط التقرير على مواطن الخلل والانتهاك من جهة، والتقدم المحرز من جهة أخرى، وصولاً إلى وضع توصيات قابلة للتطبيق تسهم في النهوض الجمعي بواقع حقوق الإنسان على الصعيد الوطني.

وسيشمل التقرير عدد الشكاوى التي استقبلها المركز طوال العام 2021، المتعلقة بحقوق الإنسان، وعدد الانتهاكات التي رصدها المركز والمتعلقة بكافة الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. [email protected]