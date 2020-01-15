أبو دلبوح وحويله ينتقدان إجراءات الحكومة

محمود الطراونة

عمان – طالبت النائب ريم أبو دلبوح بإنشاء كلية مهنية وأخرى تقنية في محافظة المفرق.

ولفتت أبو دلبوح خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2020، اليوم الأربعاء إلى أن الحكومة اتجهت في تغطية الزيادة بالإنفاق في الموازنة إلى تخفيض قيمة أقساط سداد الديون الخارجية والداخلية.

وأكدت ضرورة استكمال زيادة رواتب الموظفين، بالإضافة إلى هيكلة رواتب المتقاعدين قبل عام 2012.

وطالبت بمحاربة التهرب الضريبي وتعزيز الاستثمارات في محافظة المفرق لإيجاد فرص عمل لأبناءها، بالإضافة إلى دعم الشباب والهيئات النسائية بالمشاريع التنموية في المحافظة.

ودعت الحكومة إلى إدراج عمل المرأة الأردنية على الموازنات العامة القادمة، فضلا عن إيجاد موازنات عملية لها.

من جهته، قال النائب سليمان حويلة إنه تم التبرع من أكثر من شخص لمستشفى البادية الوسطى إلا أنه لا يوجد تحرك من الحكومة.

وأضاف أن الحكومة جاءت بقرار استملاك أرض للمستشفى إلا أنه لم ينفذ.

وأكد أنه يجب أن تقوم الحكومة برسم الحالة الاقتصادية الخاصة بالأردن، قائلا: إن “زمن المنح والقروض انتهى”.

وأشار إلى أنه أذا تكاتفت الجهود وكان الجميع على قدر من المسؤولية سيخرج الأردن من هذه المرحلة.

ولفت إلى أن الخدمات لا تقدم في جميع المناطق بنفس القدر، قائلا: “دابوق وعبدون هما الأساس والأطراف ليس لها من ينادي باسمها”.