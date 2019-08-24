أبو رمان: المطلوب مضاعفة الجهود وإطلاق حملة إعلامية موسعة

عمان – الغد – أكد وزير الشباب ووزير الثقافة د.محمد أبو رمان، رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة العاب غرب أسيا البارالمبية الثانية التي ستقام في عمان خلال الفترة 15-22 أيلول القادم برعاية سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية عضو اللجنة الأولمبية الدولية، على أهمية مضاعفة الجهود وإطلاق حملة إعلامية موسعة.

وكان وزير الشباب ووزير الثقافة يتحدث مخاطبا اسرة اللجنة المنظمة العليا للدورة خلال اجتماعها الخميس الماضي في قاعة “يا هلا” بمدينة الحسين للشباب، حيث أثنى د. أبو رمان والحضور على حرص الحكومة لدعم مثل هذه المشاريع من خلال توجيه د. عمر الرزاز رئيس الوزراء لكافة مؤسسات القطاعين العام والخاص لتقديم كل أوجه الدعم المطلوب إسهاما لتحقيق النجاح المنشود لهذه الدورة التي تقام تزامنا مع الذكرى الـ20 لعيد الجلوس الملكي.

وشدد د. أبو رمان على أهمية إبراز دور وإنجازات وتضحيات أصحاب الهمم العالية من ابطال ذوي الإعاقة مؤكدا على أن دعم هذه الشريحة يعد رسالة حضارية تعكس صورة إيجابية عن المجتمع الأردني، كما نوه أبو رمان إلى ضرورة استثمار حفل الافتتاح الذي سيقام في صالة الأمير حمزة بن الحسين لإبراز القيم الإنسانية لرياضة ذوي الإعاقة وأبطالها من الجنسين وكافة أنواع الإعاقة.

وتحدث وزير الشباب ووزير الثقافة عن أهمية الدور الملقي على عاتق أسرة الإعلام والإعلام الرياضي مؤكدا الحاجة إلى إطلاق حملة إعلامية موسعة من خلال تظافر وتوحيد جهود اسرة اتحاد الإعلام الرياضي والمكتب الإعلامي في وزارة الشباب واللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية ومدينة الحسين للشباب وكافة المؤسسات الإعلامية.

وكان د. حسين أبو الرز رئيس اللجنة البارلمبية الأردنية نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة العاب غرب أسيا أفتتح الاجتماع بكلمة أثنى من خلالها باسم الحضور على حرص د. محمد أبو رمان بتولي رئاسة اللجنة المنظمة للدورة مؤكدا للجميع أن أسرة اللجنة البارالمبية بكل كوادرها ولجانها المعاونة تبذل منذ عدة أشهر مجهودات مكثفة من أجل استكمال كافة الترتيبات اللازمة كما اثنى د. أبو الرز على تعاون ودعم واهتمام كافة مؤسسات القطاعين العام والخاص والأسرة الرياضية والشبابية والأولمبية والإعلامية.

وتوجه أبو الرز إلى ممثلي المؤسسات والاتحادات الرياضية الحاضرين وفي مقدمتهم أمانة عمان الكبرى، الاتحاد الرياضي العسكري، الاتحاد الرياضي لقوات الدرك، الاتحاد الرياضي للشرطة والاتحاد الرياضي للدفاع المدني على الدعم المطلق والمصول في إطار استعدادات الجنة البارالمبية للدورة.

من جهتها، أشارت مها البرغوثي أمين عام اللجنة البارالمبية مديرة الدورة إلى قطع خطوات واسعة في سبيل التحضير المثالي لاستضافة دورة هي الأكبر في الأردن منذ الدورة الرياضية العربية الأولى للأشخاص ذوي الإعاقة عام 1999 (دورة الوفاء للحسين)، كما أكدت البرغوثي على أهمية متابعة وتنفيذ كافة ملاحظات وتوصيات أسرة اللجنة المنظمة ومنوهة إلى أن المشاركة الأردنية بالدورة القادمة ستكون قياسية بوفد قوامه 118 شخصا يتطلعون للمنافسة بقوة على ميداليات والقاب 6 العاب وللجنسين.

وكان د. ساري حمدان نائب سمو رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية أكد للجنة المنظمة العليا حرص اللجنة الأولمبية على تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لأسرة اللجنة البارالمبية والمنتخبات الوطنية البارالمبية، مشيرا إلى أن حرص سمو الأمير فيصل بن الحسين على رعاية الدورة يعكس مدى اهتمام اللجنة الأولمبية بأنشطة اللجنة البارالمبية.