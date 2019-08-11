أبو رمان: مهرجان الفحيص يحضى بدرجة كبيرة من الاحترام على المستوين المحلي والدولي



حابس العدوان

الفحيص– قال وزير الثقافة ووزير الشباب الدكتور محمد ابو رمان ان مهرجان الفحيص اصبح يحضى بدرجة كبيرة من الاحترام على المستوى المحلي والعربي والدولي لانه يحمل رسالة فنية وثقافية وسياسية واصبح يحمل علامة تعد نموذج للمهرجانات المقامة.

واضاف ابو رمان خلال رعايته مندوبا عن صاحب السمو الملكي الامير الحسين بن عبدالله ولي العهد ايقاد شعلة مهرجان الفحيص “28” الاردن تاريخ وحضارة ان المهرجان ايضا هو رسالة تواصل مع الاخرين من خلال مشاركة فنانين تشكيليين من دول اوروبا يساهموا في نقل ثقافة الفحيص كاحد المدن الاردنية التي لها تجربة كبيرة في اقامة هذه الفعاليات داعيا المدن الاخرى لتحذو حذوها في نقل الثقافات الاردنية .

وقال مدير المهرجان ايمن سماوي ان المهرجان ينطلق هذا العام بوهج وعزيمة لانجاز هذا الحدث الفني والثقافي بتكاتف جميع الجهود، مشيرا إلى أن المهرجان يضم برامج متنوعة سيكون لها تاثير كبير على م المتابعين المهرجان.

واضاف سماوي ان المهرجان ينطلق لتستمر حياة والفرح رغم الظروف التي تمر بها الامة ، مشيرا الى اننا نباهي العالم بما انجزنا لتستمر حكاية المهرجان لتعيد لنا حياة الفرح وهي التي تمثل البلد الاردنيه بالانجاز بشراكة مع المؤسسات المحلية ومؤسسات القطاع الخاص .

وقال رئيس بلديه الفحيص المهندس جمال حتر ان الفحيص بكل معاني الفخر والكبرياء والروح الوطنيه تواصل منذ عام 1990 من خلال ناديها العريق على اطلاق مهرجان الفحيص الاردن تاريخ وحضارة لتحمل رسالتها الوطنية في كل عام بهمة عالية وبهمة اهلها وشبابها وروح مدينتهم الاردنية الاصيلة عربون محبه ووفاء متجذر لتراب الوطن وعنوان وولاء ووفاء لقيادته الهاشمية ووقوفنا في نفس المكان والزمان هي رسالة لكل قوى الظلام في استمرار مسيرة الفرح رافعين رايه الوطن عالية على الدوام و مصرون على الحياه والفرح وبناء الامل بالمستقبل و على استكمال المسيرة بعزم نحو غدا افضل لابنائنا واجيالنا.

وتتضمن فعاليات المهرجان هذا العام برنامجاً منوعاً يجمع الجانبين الثقافي والفني والغنائي بمشاركة المطربة اللبنانية نجوى كرم، ومواطنها مروان خوري، والمطربة التونسية يسرى محنوش، والمطرب السوري حسين الديك، وعدد من المطربين الأردنيين.

ومن فعاليات المهرجان أيضاً؛ ندوة “شخصية المهرجان” التي تتناول حياة المرحوم كايد المفلح العبيدات يتحدث فيها رئيس الوزراء الأسبق عبدالرؤوف الروابدة والمهندس صائب عبيدات، و”ركن المدينة” والتي تتمحور حول مدينة الاسكندرية وتتحدث بها الفنانة المصرية إلهام شاهين والفنان رشيد عساف، وندوة حول واقع الأمة العربية يتحدث بها الدكتور محمد المسفر من قطر والدكتور مهند مبيضين.

واشتمل برنامج الافتتاح على مغناة تاج العز اشترك بها عدد من الفنانين من الاردن وفلسطين وبمشاركة كورال شبيبة لاتين الفحيص ويستمر المهرجان لغاية 16 من الشهر الحالي.