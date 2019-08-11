أبو رمان: مهرجان الفحيص يحظى بدرجة كبيرة من الاحترام محليا ودوليا

حابس العدوان

الفحيص – مندوبا عن سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد افتتح وزير الثقافة ووزير الشباب الدكتور محمد ابو رمان مساء اليوم مهرجان الفحيص في دورته (28) بعنوان “الاردن تاريخ وحضارة”.

وقال الدكتور ابو رمان، ان مهرجان الفحيص اصبح يحظى بدرجة كبيرة من الاحترام على المستوى المحلي والعربي والدولي، لانه يحمل رسالة فنية وثقافية وسياسية واصبح نموذجا للمهرجانات المقامة.

واضاف ابو رمان الذي قام بايقاد شعلة المهرجان، بحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود ومحافظ البلقاء نايف هدايات الحجايا ومدير شرطة البلقاء العميد يزن العوران ومتصرف ماحص والفحيص هاشم العبداللات، ان المهرجان يشكل رسالة تواصل مع الاخرين من خلال مشاركة فنانين تشكيليين من دول اوروبا يساهموا في نقل ثقافة الفحيص كاحد المدن الاردنية التي لها تجربة كبيرة في اقامة هذه الفعاليات، داعيا المدن الاخرى لتحذو حذوها في نقل الثقافات الاردنية.

وقال رئيس نادي شباب الفحيص ومدير المهرجان ايمن سماوي، ان المهرجان ينطلق هذا العام بوهج وعزيمة لانجاز هذا الحدث الفني والثقافي بتكاتف جميع الجهود، مشيرا انه تم وضع برامج متنوعة تليق بمتابعي المهرجان ايمانا منا بان هذا العمل له تأثير كبير على متابعيه.

واضاف سماوي ان المهرجان ينطلق لتستمر الحياة والفرح رغم الظروف التي تمر بها الامة، مشيرا الى اننا نباهي العالم بما انجزنا لتستمر حكاية المهرجان لتعيد لنا حياة الفرح وهي التي تمثل المملكة بالانجاز بشراكة مع المؤسسات المحلية ومؤسسات القطاع الخاص.

وقال رئيس بلديه الفحيص المهندس جمال حتر ان الفحيص بكل معاني الفخر والكبرياء والروح الوطنيه تواصل منذ عام 1990 من خلال ناديها العريق على اطلاق مهرجان الفحيص الاردن تاريخ وحضارة لتحمل رسالتها الوطنية في كل عام بهمة عالية وبهمة اهلها وشبابها وروح مدينتهم الاردنية الاصيلة عربون محبه ووفاء متجذر لتراب الوطن وعنوان ولاء ووفاء لقيادته الهاشمية ووقوفنا في نفس المكان والزمان هي رسالة لكل قوى الظلام في استمرار مسيرة الفرح رافعين راية الوطن عالية على الدوام ومصرين على الحياه والفرح وبناء الامل بالمستقبل وعلى استكمال المسيرة بعزم نحو الغد الافضل لابنائنا واجيالنا.

وتتضمن فعاليات المهرجان هذا العام برنامجاً منوعاً يجمع الجانبين الثقافي والفني والغنائي بمشاركة المطربة اللبنانية نجوى كرم، ومواطنها مروان خوري، والمطربة التونسية يسرى محنوش، والمطرب السوري حسين الديك، والعديد من المطربين الأردنيين منهم ركان فؤاد ومتعب الصقار ومصعب الخطيب ومحمود سلطان وهيثم جريسات وليندا حجازي ويوسف كيوان وفرقة نايا.

ومن فعاليات المهرجان أيضاً؛ ندوة “شخصية المهرجان” التي تتناول حياة المرحوم كايد المفلح العبيدات يتحدث فيها رئيس الوزراء الأسبق عبدالرؤوف الروابدة والمهندس صائب عبيدات، و”ركن المدينة” والتي تتمحور حول مدينة الاسكندرية وتتحدث بها الفنانة المصرية إلهام شاهين والفنان رشيد عساف، وندوة حول واقع الأمة العربية يتحدث بها الدكتور محمد المسفر من قطر والدكتور مهند مبيضين.

واشتمل برنامج الافتتاح على مغناة تاج العز اشترك بها العديد من الفنانين من الاردن وفلسطين وبمشاركة كورال شبيبة لاتين الفحيص. ويستمر المهرجان لغاية 16 من الشهر الحالي. -(بترا)