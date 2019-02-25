أبو رمان يترأس اجتماع اللجنة الشبابية العربية

عمان – الغد – ترأس وزير الثقافة ووزير الشباب الدكتور محمد أبو رمان عمال اجتماع اللجنة الفنية الشبابية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في جامعة الدول العربية والذي عقد في عمان بحضور ممثلي اعضاء اللجنة من السعودية الإمارات لبنان الكويت قطر مصر تونس الجزائر العراق والأردن .

وتضمن جدول أعمال الاجتماع محاور عدة من أبرزها تعيين الدكتور محمود حسن من جمهورية مصر العربية نائبا لرئيس اللجنه والموافقة على اقامة منتدى حول دور الشباب فى تفعيل أهداف التنمية المستدامة فى سلطنة عمان على أن يتم تزويد اللجنة بتفصيلات عن المنتدى قبل اعتماده من قبل مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب .

كما تمت الموافقة على عقد المؤتمر الدولي لاستراتيجيه استشعار طاقات الشباب ومكافحة التطرّف الفكري فى جمهورية مصر العربية مع اجراء بعض التعديلات على المؤتمر حسب الملاحظات التي تقدم بها أعضاء اللجنة والتوصية على حث الدول الأعضاء فى المجلس على دعم ترشح قطر عاصمة لمنتدى شباب الموتمر اﻻسلامي للتعاون والحوار لعام 2019 .

والتوصية باعتماد القدس عاصمة للشباب العربي لعام 2023 ، والموافقة على مؤتمر نصرة القدس واعتماد الأنشطة والبرامج التونسية المقدمة باعتبار تونس عاصمة للشباب العربي لعام 2019 والتوصية بالموافقة على لقاء العواصم العربية بالأردن لعام 2019.