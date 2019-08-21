أبو رمان يترأس اللجنة المنظمة العليا لدورة العاب غرب آسيا البارالمبية

عمان – الغد – ستكون قاعة “يا هلا” بمدينة الحسين للشباب عند الساعة 2.00 بعد ظهر يوم غد الخميس، على موعد مع جلسة مهمة وموسعة للجنة المنظمة العليا للنسخة الثانية لدورة العاب غرب آسيا البارالمبية.

وكان وزير الشباب ووزير الثقافة د. محمد أبو رمان وافق على رئاسة اللجنة المنظمة العليا لهذه الدورة، في خطوة تعكس اهتمام الحكومة بهذا الحدث المتزامن مع الذكرى الـ20 لعيد الجلوس الملكي، حيث كان رئيس الوزراء د. عمر الرزاز وجه كافة المؤسسات والقطاعات الحكومية لإبداء أكبر قدر ممكن وتقديم كافة أوجه الدعم المطلوب، لتمكين اللجنة البارالمبية الأردنية لتحقيق النجاح المنشود لهذه الدورة الكبرى.

وبحسب مدير الدورة مها البرغوثي أمين عام اللجنة البارالمبية الأردنية، فإن جدول أعمال اجتماع اللجنة المنظمة العليا سيفتتح بكلمة من رئيس اللجنة د. محمد أبو رمان، وكلمة أخرى للدكتور حسين أبو الرز رئيس اللجنة البارالمبية الأردنية نائب رئيس اللجنة المنظمة، فيما يقدم جاسر نوران مدير النشاط الرياضي في اللجنة البارالمبية ورئيس اللجنة الفنية والمسابقات في اتحاد غرب أسيا البارالمبي عرضا شاملا على التحضيرات السابقة والاحتياجات اللازمة في المرحلة المقبلة.

وتضم اللجنة العليا المنظمة كوكبة من ممثلي جهات الصلة والاختصاص من قبيل وزارة الشباب، اللجنة الأولمبية الأردنية، أمانة عمان الكبرى، وزارة التريبة والتعليم، وزارة السياحة، الداخلية، المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة، الجامعة الأردنية، جامعة عمان الأهلية، سلطة الطيران المدني، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، الخدمات الطبية الملكية، اتحادات العاب القوى، رفع الأثقال، كرة السلة، طرة الطاولة، كرة الطائرة، الأعلام الرياضي اتحاد الرياضي العسكري، اتحاد الرياضي للشرطة، اتحاد الرياضي للدفاع المدني، اتحاد الرياضي للدرك، رابطة اللاعبين الدوليين، هيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية، الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين ومدينة الحسين للشباب.

في غضون ذلك، ثمنت اللجنة البارالمبية الأردنية اهتمام الخدمات الطبية الملكية بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لكل الوفود المشاركة، حيث وجه اللواء شوكت التميمي اعتماد مستشفى الملكة علياء لخدمة الوفود المشاركة، فيما باشر الرائد الطبيب محمد الجزازي أخصائي جراحة العظام والطب الرياضي مهمته كضابط ارتباط بين اللجنة البارالمبية والخدمات الطبية الملكية، حيث ينتظر تعيينه مستشارا طبيا للجنة البارالمبية الأردنية.

يشار إلى أن هذه الدورة ستقام في عمان خلال الفترة من 15-22 أيلول المقبل وتزامنا مع الاحتفالات بالذكرى العشرين بعيد الجلوس الملكي وبرعاية سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية عضو اللجنة الأولمبية الدولية ومشاركة قرابة 500 رياضي ورياضية من كافة دول غرب أسيا الـ12 وهي السعودية، الكويت، الإمارات، البحرين، قطر، سلطنة عمان، العراق، اليمن، فلسطين، سوريا، لبنان، إضافة إلى الأردن يتنافسون على ميداليات والقاب ستة العاب هي العاب القوى (حركية، بصرية وشلل دماغي)، كرة السلة للكراسي المتحركة، رفع الأثقال، كرة الهدف للمكفوفين، كرة الطاولة وبوشيا.