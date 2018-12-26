أبو رمان يتفقد عددا من مراكز الشباب وبيت عرار في اربد

إربد- تفقد وزير الثقافة ووزير الشباب الدكتور محمد أبو رمان اليوم الأربعاء، بيت عرار الثقافي في محافظة إربد، ضمن المتابعة الميدانية لأعمال الصيانة في المبنى بهدف توفير البيئة الثقافية المتكاملة للمجتمع المحلي والقطاع الثقافي في المحافظة.

واطلع الوزير خلال الزيارة على مرافق البيت، واستمع إلى إيجاز حول أبرز النشاطات والفعاليات الفنية التي تقام فيه. وبحث أبو رمان خلال لقائه في مركز إربد الثقافي، رؤساء وأعضاء الهيئات الثقافية في إربد، خطة تطوير عمل الهيئات الثقافية والوقوف على أبرز احتياجاتها، والمعيقات التي تواجهها من خلال فتح قنوات الحوار المشترك لمعالجتها وتعزيز مخرجاتها فكرياً وثقافياً. واكد أبو رمان ضرورة إقامة مجالس ثقافية في المحافظات تدعم النشاط الثقافي وتراعي في طروحاتها وحواراتها الفئة الشبابية وخاصة طلبة الجامعات الذين يشكلون النسبة الأكبر في إربد، وإشراكهم في البرامج الثقافية والفنية على اختلاف مسمياتها.

وقال: إن الثقافة والشباب هم القوة الناعمة للدولة في المحافظات ورسالة الدولة الثقافية والفكرية الواضحة التي تسعى إلى إبراز القيادات الشبابية على مستوى الثقافة، داعيا المثقفين في محافظة إربد للاستفادة من اللامركزية لتنشيط الحركة الثقافية داخل المحافظة. وأشار إلى التعاون بين الهيئات الثقافية ومديرية ثقافة إربد للاحتفال بمئوية الدولة ومرور عشرين عاما على تولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، والتحضير لفعاليات إربد عاصمة للثقافة العربية والإسلامية عام 2021. –(بترا)